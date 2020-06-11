2020-06-11T15:30:56+03:00
В мире

Продажа детей на экспорт тоже может быть патриотичной

Журналист KP.RU Сергей Мардан - о суррогатном материнстве, украинских традициях и вышиванках
Сергей МАРДАНжурналист
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В Киевском отеле шесть супружеских пар из Аргентины забрали своих детей, рожденных от суррогатных матерей на Украине.В Киевском отеле шесть супружеских пар из Аргентины забрали своих детей, рожденных от суррогатных матерей на Украине.Фото: REUTERS
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Современный украинский патриотизм принимает все более безумные формы, напоминая то фильмы ужасов, то романы Виктора Пелевина.

В связи с карантином и закрытием международного авиасообщения в Киеве «застряли» 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями по заказу иностранцев.

Центр суррогатного материнства в ожидании заказчиков разместил детей в киевском отеле «Венеция». У заводчиков это называется «отдать щенков на передержку».

Счастью аргентинских родителей не было предела. Фото: REUTERS

Счастью аргентинских родителей не было предела.Фото: REUTERS

Поскольку Украина, как и все прогрессивное человечество, боролась с пандемией, всем было не до детей. Несколько украинских политиков сделали дежурные заявления и про младенцев благополучно забыли. Тем более, что они были живы и здоровы и терпеливо ждали своих покупателей, которых сдерживали обстоятельства непреодолимой силы.

Но адское безумие, которое не смог бы себе представить и Николай Васильевич Гоголь, на этом не закончилось.

Чтобы сделать момент передачи покупателям подрощенных щ е н к о в младенцев незабываемым, детей нарядили в чудесные вышиванки. Мальчиков – с голубым шитьем. А девочек – с розовым, конечно. Это наверняка было очень красиво. И патриотично. Кто же не знает, что для любого украинца вышиванка – это святое. Как мать и Родина.

Аргентинских малышей нарядили в украинские вышиванки. Фото: REUTERS

Аргентинских малышей нарядили в украинские вышиванки.Фото: REUTERS

Думаю, что в начале торжественной церемонии все присутствующие, включая граждан Аргентины и Испании, которые купили себе породистых украинских детей, с чувством пели национальный гимн «Ще не вмерла України» и прижимали руку к сердцу. Слезы умиления, наверное, текли по щекам случайных зрителей.

Окажись я там, у меня тоже, наверняка, текли бы слезы. От того, что моя прекрасная Украина умирает таким ужасающим, страшным образом.

И Киев, из которого воссиял Свет Христов по всей Руси, снова торгует своими детьми, словно на крымском невольничьем рынке в Кафе

Сама концепция суррогатного материнства, мягко говоря, сильно пахнет адской серой. Суррогатное материнство на экспорт – это следующий круг дантовского ада.

Хотя, может быть, я и слишком строг к бывшей братской стране.

В конце концов, бизнес-идея «люди – новая нефть» не в Киеве родилась, а немного севернее.

На Украине же и нефти нет, и народу поменьше, чем в России. Поэтому, приходится изобретать свою самостийную версию вхождения в глобальную экономику.

Экспорт людей, в виде заробитчан, а теперь еще в виде детей, это тот ужас, который, слава Богу, минул Россию, но уже стал привычной формой экономической жизни на Украине.

Для местных элит – это вполне эффективно работающая социально-экономическая модель. Люди – обеспечивают приток в страну валюты (это то, что называется экспортная выручка). А, поскольку они почти все время находятся за границей, можно не тратиться на здравоохранение, образование и прочую дорогую социалку. Так что – двойной профит.

Одичание бывшего СССР многообразно и то, что происходит на Украине, является мягкой версией по сравнению с гражданскими войнами, золотыми памятниками вождям и музеями советской оккупации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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