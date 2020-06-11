Продажа детей на экспорт тоже может быть патриотичной

Современный украинский патриотизм принимает все более безумные формы, напоминая то фильмы ужасов, то романы Виктора Пелевина.

В связи с карантином и закрытием международного авиасообщения в Киеве «застряли» 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями по заказу иностранцев.

Центр суррогатного материнства в ожидании заказчиков разместил детей в киевском отеле «Венеция». У заводчиков это называется «отдать щенков на передержку».

Счастью аргентинских родителей не было предела.Фото: REUTERS

Поскольку Украина, как и все прогрессивное человечество, боролась с пандемией, всем было не до детей. Несколько украинских политиков сделали дежурные заявления и про младенцев благополучно забыли. Тем более, что они были живы и здоровы и терпеливо ждали своих покупателей, которых сдерживали обстоятельства непреодолимой силы.

Но адское безумие, которое не смог бы себе представить и Николай Васильевич Гоголь, на этом не закончилось.

Чтобы сделать момент передачи покупателям подрощенных щ е н к о в младенцев незабываемым, детей нарядили в чудесные вышиванки. Мальчиков – с голубым шитьем. А девочек – с розовым, конечно. Это наверняка было очень красиво. И патриотично. Кто же не знает, что для любого украинца вышиванка – это святое. Как мать и Родина.

Аргентинских малышей нарядили в украинские вышиванки.Фото: REUTERS

Думаю, что в начале торжественной церемонии все присутствующие, включая граждан Аргентины и Испании, которые купили себе породистых украинских детей, с чувством пели национальный гимн «Ще не вмерла України» и прижимали руку к сердцу. Слезы умиления, наверное, текли по щекам случайных зрителей.

Окажись я там, у меня тоже, наверняка, текли бы слезы. От того, что моя прекрасная Украина умирает таким ужасающим, страшным образом.

И Киев, из которого воссиял Свет Христов по всей Руси, снова торгует своими детьми, словно на крымском невольничьем рынке в Кафе

Сама концепция суррогатного материнства, мягко говоря, сильно пахнет адской серой. Суррогатное материнство на экспорт – это следующий круг дантовского ада.

Хотя, может быть, я и слишком строг к бывшей братской стране.

В конце концов, бизнес-идея «люди – новая нефть» не в Киеве родилась, а немного севернее.

На Украине же и нефти нет, и народу поменьше, чем в России. Поэтому, приходится изобретать свою самостийную версию вхождения в глобальную экономику.

Экспорт людей, в виде заробитчан, а теперь еще в виде детей, это тот ужас, который, слава Богу, минул Россию, но уже стал привычной формой экономической жизни на Украине.

Для местных элит – это вполне эффективно работающая социально-экономическая модель. Люди – обеспечивают приток в страну валюты (это то, что называется экспортная выручка). А, поскольку они почти все время находятся за границей, можно не тратиться на здравоохранение, образование и прочую дорогую социалку. Так что – двойной профит.

Одичание бывшего СССР многообразно и то, что происходит на Украине, является мягкой версией по сравнению с гражданскими войнами, золотыми памятниками вождям и музеями советской оккупации.

В ТЕМУ

Украинских детей перед продажей упаковали в вышиванки

Первая партия суррогатных младенцев, рожденных украинскими матерями отгружена заказчикам из Аргентины (подробности)

КСТАТИ

Из-за пандемии в России застряли 50 детей, рожденных суррогатными мамами для иностранцев

Большинство малышей - от биологических родителей из Китая (подробности)