Москва после изоляции: Раздолбай — не раздолбай, сиди дома, не гуляй!
Решили мы с подружкой встретиться. Карантин же в Москве сняли. Соскучились.
- В центр! Только в центр! Я в этих спальных районах три месяца отсидела, - поставила условие подружка.
Девять вечера, мы на Китай-городе. Порадовались друг-другу, но социальную дистанцию держим. Мало ли.
Нашли чудесный уголок. Цветы, зелень. Куча людей. Все без масок. Обнимаются. Что-то пьют. Молодежь стайками носится. Музыка грохочет. Кто-то пляшет.
Вокруг много скамеек.
Под одной из них валяется труп. Я не вру - фотку посмотрите.
Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках.Фото: Александра КУЧУК
Вот и полиция со «Скорой» подтянулась (они одни до сих пор в масках ходят).
Все телефоны достали, снимают. Прям кино.
- Да не труп это, - улыбнулся беззубым ртом мужчина, ликом напоминающий Ефремова. Громыхнул бутылками пакете и подсел поближе к нам. - Просто перебухал чувак. Радость же какая! Свобода.
В подтверждение его слов труп ожил. И был уведён под рученьки полицией.
Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках.Фото: Александра КУЧУК
Мы с подружкой выдохнули. Отсели подальше от двойника Ефремова. Наконец, можно и пообщаться...
Тут во дворике пиво разливное продается. В стаканчиках, на вынос. Рядом пиццерия — тоже на вынос работает. Народ пьет и закусывает прямо на улице. Заражают друг-друга потихоньку. Ну, это их выбор.
И тут меня озарило.
- А где у вас туалет? - спрашиваю продавца.
- Там, - неуверенно махнул он рукой. - Есть общественный. Вроде бы…
Напитками и едой в кафе и барах разрешили торговать - на вынос. Но туалеты-то в кафешках закрыты!
Похоже, смущало это только меня. В близлежащий заброшенный дом выстроилась целая очередь желающих.
В запахи сирени и цветочных клумб вливался запах мочи. К ночи он уже доминировал…
С темнотой в гуляющих просыпались охотничьи инстинкты. Кроме двойника Ефремова с нами пыталась познакомиться несколько пьяных компаний. Белых, смуглых, разных, с раскосыми и жадными глазами.
Кто там что про пандемию говорил? Нет, не слышали. Не до заразы людям сейчас.
Домой я бежала.
- Эй, девушка, давай провожу? - слышалось вслед.
А вы говорите социальная дистанция…
Я это все к чему. Сейчас будут длинные выходные. А веранды в кафе (считай, туалеты), откроются в Москве только 16 июня. Вы это как-то учитывайте. Скачивайте карты общественных туалетов, если собираетесь вдали от дома гулять.
И еще, девушки. Вы там аккуратнее. На улицах Москвы встречаются одичавшие от изоляции мужчины.
И вообще — гуляйте лучше во дворе. Или дома сидите.
Дома безопаснее.
Москвич на самоизоляции.Сегодня в Москве кончился режим самоизоляции. Предлагаем вспомнить, как это было
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ИСТОЧНИК KP.RU
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