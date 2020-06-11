2020-06-11T16:16:53+03:00
Общество

Москва после изоляции: Раздолбай — не раздолбай, сиди дома, не гуляй!

Где в центре столицы одичавшему от карантина человеку туалет найти.
Александра КУЧУКзам. редактора еженедельника
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После снятия карантина люди отдыхают без масок.После снятия карантина люди отдыхают без масок.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Решили мы с подружкой встретиться. Карантин же в Москве сняли. Соскучились.

- В центр! Только в центр! Я в этих спальных районах три месяца отсидела, - поставила условие подружка.

Девять вечера, мы на Китай-городе. Порадовались друг-другу, но социальную дистанцию держим. Мало ли.

Нашли чудесный уголок. Цветы, зелень. Куча людей. Все без масок. Обнимаются. Что-то пьют. Молодежь стайками носится. Музыка грохочет. Кто-то пляшет.

Вокруг много скамеек.

Под одной из них валяется труп. Я не вру - фотку посмотрите.

Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках. Фото: Александра КУЧУК

Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках.Фото: Александра КУЧУК

Вот и полиция со «Скорой» подтянулась (они одни до сих пор в масках ходят).

Все телефоны достали, снимают. Прям кино.

- Да не труп это, - улыбнулся беззубым ртом мужчина, ликом напоминающий Ефремова. Громыхнул бутылками пакете и подсел поближе к нам. - Просто перебухал чувак. Радость же какая! Свобода.

В подтверждение его слов труп ожил. И был уведён под рученьки полицией.

Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках. Фото: Александра КУЧУК

Подтянулись полиция со "Скорой", все в масках.Фото: Александра КУЧУК

Мы с подружкой выдохнули. Отсели подальше от двойника Ефремова. Наконец, можно и пообщаться...

Тут во дворике пиво разливное продается. В стаканчиках, на вынос. Рядом пиццерия — тоже на вынос работает. Народ пьет и закусывает прямо на улице. Заражают друг-друга потихоньку. Ну, это их выбор.

И тут меня озарило.

- А где у вас туалет? - спрашиваю продавца.

- Там, - неуверенно махнул он рукой. - Есть общественный. Вроде бы…

Напитками и едой в кафе и барах разрешили торговать - на вынос. Но туалеты-то в кафешках закрыты!

Похоже, смущало это только меня. В близлежащий заброшенный дом выстроилась целая очередь желающих.

В запахи сирени и цветочных клумб вливался запах мочи. К ночи он уже доминировал…

С темнотой в гуляющих просыпались охотничьи инстинкты. Кроме двойника Ефремова с нами пыталась познакомиться несколько пьяных компаний. Белых, смуглых, разных, с раскосыми и жадными глазами.

Кто там что про пандемию говорил? Нет, не слышали. Не до заразы людям сейчас.

Домой я бежала.

- Эй, девушка, давай провожу? - слышалось вслед.

А вы говорите социальная дистанция…

Я это все к чему. Сейчас будут длинные выходные. А веранды в кафе (считай, туалеты), откроются в Москве только 16 июня. Вы это как-то учитывайте. Скачивайте карты общественных туалетов, если собираетесь вдали от дома гулять.

И еще, девушки. Вы там аккуратнее. На улицах Москвы встречаются одичавшие от изоляции мужчины.

И вообще — гуляйте лучше во дворе. Или дома сидите.

Дома безопаснее.

Москвич на самоизоляции.Сегодня в Москве кончился режим самоизоляции. Предлагаем вспомнить, как это было

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ИСТОЧНИК KP.RU

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