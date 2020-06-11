AliExpress Россия предоставит бесплатные маски для защиты волонтёров Московской области

«Мы уверены, что помощь городу и области, где ситуация с коронавирусом остается сложной, – наша ответственность, как крупного бизнеса. И несмотря на постепенный выход Москвы и Подмосковья из режима изоляции, положение остается непростым, а масочный режим – обязательным для всех. Надеемся, эти маски смогут помочь в непростом деле врачей и волонтеров», – Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

«Обеспечить регион необходимым количеством масок – такую задачу перед нашим Министерством поставил губернатор Московской области А.Ю. Воробьев. Мы активно взаимодействуем с различными предприятиями, которые готовы оказать поддержку региону. Выражаю большую благодарность компании AliExpress Россия за неравнодушие и безвозмездную помощь, уверена, что наши партнёрские отношения позволят реализовать еще много значимых проектов», - прокомментировала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Реализацию масок среди волонтеров и больниц будет осуществлять Мособлмедсервис.

500 тысяч масок для волонтёров и сотрудников больниц Московской области.

С марта AliExpress Россия передали более 50 млн масок и других индивидуальных средств защиты для благотворительных целей. Часть из них совместно с Почтой России была передана для бесплатного пользования сотрудникам почты, часть была привезена в больницы России по просьбе компании USM, частью обеспечили фонд «Ночлежка». Помимо этого, AliExpress Россия с начала ситуации в стране контролирует цены на маски на платформе, призывая поставщиков не спекулировать на сложной ситуации. На самом маркетплейсе маски продаются по одной из самых низких цен в России.