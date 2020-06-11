2020-06-11T17:04:52+03:00
Звезды

«Кто устроился таксистом, кто ведет мастер-классы. Не бедствуем!»: Наргиз – о работе шоу-бизнеса в эпоху онлайн

Певица рассказала kp.ru о переменах в жизни
Инна ФЕДОТОВА
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Наргиз рассказала о жизни и работе в онлайн эпохуНаргиз рассказала о жизни и работе в онлайн эпохуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В нынешнюю онлайн эпоху реальные концерты звезд перенесены, но у некоторых артистов проходят виртуальные выступления.13 июня бесплатный концерт дает Наргиз со своей командой. Певица с крупным телевизионно-продюсерским холдингом готовит большое шоу — VR-концерт, трансляция будет с эффектом присутствия. В интервью kp.ru Наргиз рассказала о жизни и работе в онлайн эпоху.

- В чем особенность подготовки к онлайн концерту?

- В таком формате нам довелось работать впервые. Но, зная профессионализм и большой опыт моих музыкантов и актёров, задействованных в моей программе, уверена, что мы справимся. Тем более, я и каждый участник моей команды, всегда стремимся и готовы к экспериментам.

- Пока все концерты и туры перенесены прошло пару онлайн заказников. Вы сталкивались? Есть какие-то прогнозы у продюсеров, коллег, когда могут возобновиться реальные концерты? Анна Нетребко сказала, что в Австрии только в 2021. Что у нас говорят?

- Лично у меня и моей группы, предложений онлайн корпоративов пока не было. Что же касается прогнозов по началу туров, тут абсолютно не имею понятия, так как ситуация совершенно не предсказуема. Информация меняется изо дня в день. Могу лишь сказать, что в США гастрольная деятельность артистов запрещена до января 2021года.

- Если у артистов есть хоть какая-то подушка безопасности финансовая, то у их коллективов чаще нет. Как ваши музыканты сейчас выживают? Сколько вы и ваша команда сможет ещё в таком режиме продержаться?

- Мои музыканты совершенно не относятся к категории артистов, для которых любой другой труд кроме творчества, является недопустимым. Ребятам не легко, но никто не сидит и не ждёт маны, сошедшей с небес. Кто устроился на время таксистом, кто волонтёром, кто курьером. Кто-то проводит платные мастер классы онлайн. Не бедствуют в общем.

Наргиз теперь под «крылом» продюсера Виктора Дробыша Фото: Личный Архив

Наргиз теперь под «крылом» продюсера Виктора ДробышаФото: Личный Архив

- Теперь у многих появилось больше свободного времени. Чем вы заняты, как изменили режим пока нет гастролей?

- На мой режим самоизоляция никак не повлияла. А занятий уйма. С приходом к Виктору Дробышу в моей жизни появилось множество эфиров и участий в различных теле и YouTube проектах. Интервью, съёмки, пресса… Готовлюсь к турам, совершенствую свою новую программу. При этом есть время и для досуга.

- Вы последнее время стали чаще появляться на ТВ. Это заслуга нового продюсера? Или есть другие причины?

- С появлением Виктора я впервые ощутила и поняла, как в действительности должен функционировать лейбл и что из себя представляет профессиональный пиар-менеджер, концертный директор. Что же касается моего продюсера, то его подход к своей работе и есть то, что в мировом понятии представляет из себя шоу бизнес. Виктор предоставил мне все условия для полноценного созидания и развития.

Концерт Наргиз состоится 13 июня в 21 час. Виртуальный вход – бесплатный, ссылка в профиле Наргиз в инстаграме.

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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