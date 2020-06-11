Путину рассказали, кто приедет на Парад

Владимир Путин начал совещание с членами Совета безопасности с вопросов о предстоящем Параде Победы.

- Мы обсуждали возможность проведения этого торжественного мероприятия в разных форматах, но первый вопрос, конечно, к Сергею Кужугетовичу, - обратился он к министру обороны. - Как министерство обороны, части, которые будут принимать участие в этом торжественном марше, работают, когда приступили к этой подготовке, как идут тренировки к Параду Победы?

- Подготовка идет в строгом соответствии с планом-графиком, - доложил Шойгу. - С учетом угроз, которые по-прежнему сохраняются у нас в связи с концентрацией большого количества людей, у нас подготовлены раздельные помещения для проживания всех, там проводятся регулярные ежедневные санитарные мероприятия.

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ

- Перед тем как выдвигаться на подготовительные мероприятия к параду, все люди были протестированы на коронавирус.

- В каждом помещении, где проживают военнослужащие, принимающие участие в параде, медицинские бригады, проводят ежедневные тестирования.

- В этом году будет показано много новой техники, новых образцов вооружения, которые поступили уже и продолжают поступать на вооружение.

- Впервые по Красной площади после Парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдут 30 танков Т-34.

- 75 воздушных судов, экипажи отобраны, проверены, продолжают тренировки.

12 ЛИДЕРОВ ПРИЕДУТ НА ПАРАД

- К Параду всё будет, безусловно, готово, - пообещал Шойгу.

- Сергей Викторович, понятно, что пандемия внесла существенные коррективы в подготовку этого мероприятия, в том числе в организацию работы с нашими зарубежными партнерами, - обратился президент к министру иностранных дел. - Как сейчас выглядит эта работа?

- Мы подтвердили всем приглашенным на Парад, который планировался 9 мая, что приглашение остается в силе, - рассказал Сергей Лавров. - Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство – страны-члены СНГ.