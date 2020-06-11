Сколько градусов должно быть в салоне, чтобы не задохнуться в маске и перчатках, и куда жаловаться

В Москве - жара и коронавирус. Хотя и тяжко, но нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте. А в духоте ехать в таком «наряде» просто невозможно. Мы узнали, сколько градусов должно быть в вагоне метро или в салоне автобуса, чтобы не задохнуться в ковидной защите. И куда можно пожаловаться, если правила нарушаются.

В МЕТРО, НА МЦК И МЦД

Какая температура считается нормой

- от +18 до +28 - на станциях в теплую погоду при среднесуточной уличной температуре выше +10.

Внимание! Это не касается открытых наземных платформ и переходов.

- от +18-21 до +28-31 - в вагоне с естественной вентиляцией и без кондиционера. То есть не выше, чем на 3 градуса от температуры на станциях.

- от +21 до +22 - в вагоне с климат-контролем.

Как узнать, есть ли в поездке кондиционер

По наклейке на окнах с надписью «Вагон оборудован кондиционером» и снежинкой.

В поездах без климат-контроля или нет никаких знаков, или на окнах наклейка «Вагон не оборудован кондиционером» с перечеркнутой снежинкой.

Куда жаловаться на духоту

- в пути - машинисту через переговорное устройство в вагоне;

- после поездки - в ситуационный центр метро через колонны экстренного вызова. Их можно найти в центре станции и на выходе около эскалаторов. На колонне - нажать любую кнопку и сообщить оператору номер вагона, время и направление поездки.

Если стало плохо

Первую помощь пассажирам должны оказывать:

- дежурные по станциям;

- инспекторы службы безопасности;

- сотрудники центра мобильности.

Работники метро также могут вызвать «скорую помощь».

Что еще поможет

- проверка вагона специалистами метро - обязаны сделать до выхода поезда на линию или в ближайшие часы после жалобы. Если кондиционеры отключены или работают плохо, то такой поезд - в депо. А на маршрут - резервный состав с исправной системой климат-контроля.

- форточки в вагоне - сами пассажиры могут их открывать в жару. Но только в поездах с естественной приточно-вытяжной или с принудительной вентиляцией таких, как Еж3, «Яуза» и «Русич».

- бесплатная питьевая вода без газа в пластиковых бутылках и влажные салфетки - раздают пассажирам около турникетов, если на станции больше +28 в течение 4 часов.

- проветривание самых душных станций - входные двери снимают или круглосуточно держат открытыми, если на улице жара +30 и выше. Благодаря этому температура воздуха на платформах и в вестибюлях снижается в среднем на 8 градусов.

- обновление воздуха в метро до 4 раз в течение одного часа - за счёт поршневого эффекта от движения поездов и переключения на максимум тоннельных вентиляционных установок.

В наземном транспорте температура не выше +25 считается нормой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В НАЗЕМКЕ

Какая температура считается нормой

- не выше +25 - в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса и синей маршрутки.

Внимание! Эта цифра может «гулять», поскольку на остановках постоянно распахиваются двери. Но по ГОСТУ в наземке температура не должна отличаться от уличной больше чем на 8 градусов.

Как узнать, есть ли в салоне кондиционер

По наклейке со значком в виде снежинки на окнах. Если климат-контроля нет, то наклейка с перечеркнутой снежинкой или без стикера.

Внимание! Если в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая или маршрутки работает кондиционер, тогда люки и форточки открывать нельзя. Поскольку система климат-контроля может сломаться.

Куда жаловаться на духоту

- в пути - водителю. Он обязан сообщить о проблеме в свой парк или в свою компанию-перевозчик (если это синяя маршрутка);

- в пути или после поездки - в контакт-центр «Московский транспорт» (8-495-539-54-54 или 3210), а также через Единый транспортный портал Москвы (www.transport.mos.ru). Для этого нужно сообщить маршрут, номер автобуса или троллейбуса, куда и когда ехали.

Если стало плохо

Первую помощь пассажиру может оказать водитель. В салоне должна быть аптечка.

В ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧКАХ

Какая температура считается нормой

- от +20 до +24 - в пассажирских вагонах всех типов и классов, в салоне вагонов с креслами для сидения при уличной температуре ниже +20.

- от +22 до +28 - при уличной температуре от +20 до +40.

Как узнать, есть ли в вагоне кондиционер

По наклейке со значком в виде снежинки на окнах. Если климат-контроля нет, то наклейка с перечеркнутой снежинкой или без стикера.

Куда жаловаться на духоту

- в Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) - через электронную приемную на сайте (https://www.central-ppk.ru/new/help/#feedback);

- в РЖД - на «горячую линию» Единого информационно-сервисного центра - 8-800-775-00-00.

Если стало плохо

По связи «пассажир-машинист» (кнопка в вагоне) нужно сообщить о происшествии машинисту:

- он вызовет «скорую» к ближайшей станции, если необходимо;

- по громкой связи может попросить пассажиров-медиков помочь человеку. В кабине машиниста есть аптечка.

В крайнем случае первую помощь больному могут оказать бригады контролеров или инспекторов безопасности.

Что еще поможет

- бесплатная питьевая вода в пластиковых бутылках - раздают сотрудники компании-перевозчика при температуре воздуха +28 и выше. Воду можно получить на головных вокзалах столицы, на которых курсируют поезда компании, а также на крупных станциях

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