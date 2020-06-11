Видео четверного прыжка Трусовой выложил тренер, ушедший к Плющенко из "Хрустального"

Перешедшая в межсезонье из "Хрустального" с группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в академию 15-летняя фигуристка Александра Трусова показала первые итоги работы с новым наставником. На тренировочном занятии на базе в Кисловодске она чисто исполнила четверной лутц. Это - один из сложных прыжков в женском фигурном катании. А Трусова известна как "королева четверных".

Короткий видеоролик с участием Саши Трусовой выложил у себя в личном Инстаграме тренер Сергей Розанов. Он вместе с Трусовой вошел в тренерский штаб академии Евгения Плющенко.

"Первый пошел", - так можно перевести подпись под видео, которое опубликовал Сергей Розанов. Видимо, это идет намек на дальнейшую упорную работу на тренировках.

Отметим, что в начале мая 2020 года Александра Трусова приняла решение уйти от своего наставника Этери Тутберидзе. Под ее началом в своем первом взрослом сезоне Саша стала третьей на чемпионате Европы, России и бронзовым призером финала Гран-при прошлого сезона. Помимо этого, в активе Трусовой - две победы на юниорском чемпионате мира.