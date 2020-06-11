Отцы-молодцы: В России назовут победителей конкурса супер-пап

Мы как-то привыкли, что за все в жизни ребенка отвечает мама. Мама защитит, мама все решит, мама, мама, мама... Но ведь ребенку для счастья и полноценного развития нужно внимание обоих родителей. Да и сами папы не согласятся, чтобы их сбрасывали со счетов!

Для того, чтобы поддержать настоящих отцов-молодцов и показать пример молодым людям, которые только думают заводить семью, был придуман Всероссийский онлайн фестиваль «Папин День».

Его провела региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Принять участие в конкурсе мог любой отец. Всего организаторам пришло более 2 тысяч заявок.

Каждый отец смог показать свою роль и значимость в воспитании подрастающего поколения России. Подать пример нравственности и героизма, как для своего ребёнка, так и молодым мужчинам, которые только решаются на рождение детей, - говорят организаторы конкурса.

Имена победителей объявят 20 июня в 12:00 в «Триколор» на Инфоканале или в приложении «Триколор Кино и ТВ», а также в Youtube в музыкально – развлекательном шоу.

В фестивале были такие конкурсы, как «Спортивный Папа», «Музыкальный Папа», «Кулинарный Папа», «Умный Папа», «Модный Папа», «Супер папа» и детский конкурс «Сказка о папе». Во время финала покажут лучшие видеоролики от пап со всей страны и объявят победителя в каждой категории.

Во время прямого эфира также пройдут онлайн включения от звезд: Алсу, Анжелики Агурбаш, Юлии Барановской, Николая Валуева, Алексея Воробьева, Альбины Джанабаевой, Жасмин, Дениса Клявера, Гоши Куценко, Сосо Павлиашвили, Согдианы, Оскара Кучеры, Натальи Подольской и многих других. Многие из них сами являются многодетными родителями, либо выросли и воспитывались в дружных многодетных семьях.

По итогам конкурса будет издана книга «Сказки о папе», в которую войдут лучшие сочинения детей о своем папе, а также фотоподборка «Владимир Путин и российские семьи» из личного архива Президента РФ.