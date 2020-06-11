2020-06-11T20:29:26+03:00
Общество

Дмитрий Песков ответит на вопросы юнармейцев в День России

Трансляция будет доступна на официальной странице Движения 12 июня
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Дмитрий Песков 12 июня ответит на вопросы юнармейцев в рамках проекта «Я люблю Россию»Дмитрий Песков 12 июня ответит на вопросы юнармейцев в рамках проекта «Я люблю Россию»
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 12 июня ответит на вопросы юнармейцев в рамках проекта «Я люблю Россию». Это виртуальное путешествие с включениями из разных точек страны. Трансляция будет доступна на официальной странице Движения в социальной сети Вконтакте.

Новый юнармейский проект охватит все восемь федеральных округов России. В Москве в студии будут работать учащиеся Школы юных корреспондентов «ЮНАРМИИ». Во время трансляции ведущим придется собрать спилс-карту – магнитную доску с деталями в форме регионов. В зависимости от присоединяемого элемента ребята совершат путешествие в различные районы и города, где их будут ждать другие юнармейцы с рассказами о своей малой Родине.

«В этот день за короткое время мы побываем во всех частях нашей необъятной страны. Это Крымское побережье, Кавказские горы, тувинские степи, реки Чукотки и многое другое. Смысл в том, чтобы показать насколько удивительна территория России, сколько она объединяет в себе народов, культур и традиций. Как всегда, мы проведем розыгрыш призов и подарков. Так что подписчикам нужно внимательнее следить за эфиром, чтобы не пропустить вопросы от наших ведущих», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

К трансляции подключатся известные музыканты, актеры, спортсмены, политики, ветераны. Поддержал инициативу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. В прямом эфире Дмитрий Сергеевич расскажет про интересные рабочие моменты и свои любимые места. Также пообщаются с юнармейцами директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Герой России Дамир Юсупов, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, заместитель Председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов и спасшая детей от преступника педагог начальных классов Мария Аксакалова.

Еще одна рубрика – «Герои ЮНАРМИИ». Ребята пообщаются со своими ровесниками, которые в трудную минуту пришли на помощь другим людям. Спасли из пожара, оказали помощь утопающим, помогли поймать преступников. Многие юнармейцы благодаря своим поступкам стали лауреатами Всероссийской премии «Горячее сердце».

ЮНАРМИЯ» создана по инициативе Минобороны России и поддержана президентом Российской Федерации. Цель Движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В настоящее время «ЮНАРМИЯ» насчитывает в своих рядах более 700 тысяч детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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