Юные москвичи сыграют в новую географическую игру

12 июня на образовательном онлайн-канале #ПроПоходТВ пройдет интеллектуальная шоу-игра на знание своей страны #ЗнатокиРоссии. Участниками станут московские школьники, прошедшие отборочный этап и уже показали свою эрудицию в сферах географии и истории. Игра будет проводиться в прямом эфире, так что зрители тоже получат возможность присоединиться.

- «День России – это праздник, который напоминает нам о том, как важно любить свою Родину. Но чтобы ее любить, надо ее знать, и на первое место здесь можно поставить историю и географию, - рассказал Матвей Шпаро, известный российский путешественник, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий». - В шоу-игре будет четыре блока вопросов: «География», «Первооткрыватели», «Культура и обычаи», «Это интересно». На #ПроПоходТВ мы делаем все, чтобы детям через путешествия было интересно и увлекательно получать новые знания. Приглашаем всех москвичей стать зрителями праздничного эфира и принять участие в игре.

Интеллектуальная шоу-игра #ЗнатокиРоссии пройдет 12 июня в 16:30 на сайте Propohod.TV.

КСТАТИ

Кроме интеллектуальной шоу-игры #ЗнатокиРоссии, зрителей канала ждет встреча с участниками онлайн-экспедиции Московского государственного педагогического университета «Вокруг России за 10 дней» для школьников.

После этого к эфиру присоединится участник археологической экспедиции «Беринг-91» Сергей Епишкин. В 1991 году он вместе с группой исследователей обнаружил место захоронения знаменитого капитана-командора Витуса Беринга. По останкам черепа был написан единственный в своем роде портрет мореплавателя, который при жизни не оставил после себя ни одного своего изображения.

Завершит праздничный эфир встреча с Заслуженным путешественником России Петром Плониным. Он не просто буквально объехал всю страну на конной упряжке, на велосипеде, но и к остальным своим титулам получил звание рекордсмена Книги Гиннесса за одно из своих путешествий по России.

НАША СПРАВКА

#ПроПоходТВ – это онлайн-телевидение, созданное силами специалистов ГБУ «Лаборатория путешествий» и детского лагеря «Большое приключение» по инициативе известного путешественника, эксперта по детскому активному туризму и отдыху Матвея Шпаро.

Его цель - подготовить детей и взрослых в онлайн-формате к офлайн-путешествиям. Ведущие в разных рубриках рассказывают обо всем, что важно знать в походе: разор ситуаций, которые могут случиться на маршруте, какие физические упражнения помогут избежать травм, что делать при несчастных случаях и многое другое.

Трансляции предполагают интерактивное взаимодействие с аудиторией.