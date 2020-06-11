2020-06-11T20:55:30+03:00
Общество

Путешествуй по стране в День России

Русское географическое общество представляет новую онлайн-выставку
Евгений САЗОНОВ
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Фото финалиста конкурса РГО «Самая красивая страна» Александра Романова украшает раздел «Люди».Фото финалиста конкурса РГО «Самая красивая страна» Александра Романова украшает раздел «Люди».
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В День России Русское географическое общество и исторический парк «Россия – Моя история» приглашают на онлайн-выставку «Многонациональная Россия». Пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны – все это можно увидеть, не выходя из дома, на страницах выставки.

Экспозиция включает три раздела: «Природа», «Люди» и «Экосистема».

Все фотографии являются работами финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Конкурс проводится ежегодно на протяжении вот уже пяти лет и собирает тысячи лучших снимков природы и достопримечательностей России от авторов не только из нашей страны, но и со всего мира.

- В этом году не все смогут посетить другие страны и отправиться в путешествие по России. Наша выставка позволяет немного исправить эту ситуацию. Россия не просто обладает внушительными географическими масштабами, но и уникальной природой. Надеюсь, что онлайн-выставка “Многонациональная Россия” у многих пробудит желание увидеть ее не только в виртуальном пространстве», — отмечает руководитель московского исторического парка «Россия — Моя история» Иван Есин.

Выставка «Многонациональная Россия» доступна на официальном сайте Русского географического общества, в разделе онлайн-выставок РГО:

https://www.rgo.ru/ru/proekty/vystavki-onlayn

или по прямой ссылке

http://многонациональнаяроссия.рф/

ИСТОЧНИК KP.RU

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