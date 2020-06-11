2020-06-11T21:10:57+03:00
Общество

Антарктиду подвинули: Кругосветная экспедиция ВМФ и РГО нашла ошибки в навигационных картах

В Кронштадт вернулось океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский»
Евгений САЗОНОВ
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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота РФ "Адмирал Владимирский". Фото: Александр Демьянчук/ТАССОкеанографическое исследовательское судно Балтийского флота РФ "Адмирал Владимирский". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В Кронштадт из дальнего похода вернулось океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Кругосветная экспедиция Военно-морского флота России и Русского географического общества - без преувеличения — обогатила науку новыми знаниями. И, хотя основные данные будут обработаны к концу 2020 года, первые результаты известны сейчас.

Ученые выяснили, что реальное местоположение Антарктиды и прилегающих островов отличается от того, что указано на морских навигационных картах. Эта информация поможет уточнить важные географические документы.

Подробнее об этой экспедиции — в ближайших выпусках «Клуба знаменитых путешественников», совместной программы Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)

ИСТОЧНИК KP.RU

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