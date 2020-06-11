Антарктиду подвинули: Кругосветная экспедиция ВМФ и РГО нашла ошибки в навигационных картах

В Кронштадт из дальнего похода вернулось океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Кругосветная экспедиция Военно-морского флота России и Русского географического общества - без преувеличения — обогатила науку новыми знаниями. И, хотя основные данные будут обработаны к концу 2020 года, первые результаты известны сейчас.

Ученые выяснили, что реальное местоположение Антарктиды и прилегающих островов отличается от того, что указано на морских навигационных картах. Эта информация поможет уточнить важные географические документы.

Подробнее об этой экспедиции — в ближайших выпусках «Клуба знаменитых путешественников», совместной программы Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)