2020-06-11T22:26:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 12 июня 2020 года возросло до 6 532 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 12 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило за 261 тысячуКоличество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило за 261 тысячуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в России на 12 июня 2020 года возросло до 6 532 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами заболевания и осложнений после него стали 174 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России общее число заражений превысило полмиллиона человек. Сейчас число активных зараженных на территории страны составляет 234 754. У 36,8 процента новых пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических симптомов.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило за 261 тысячу. За прошедшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 8 367 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Эксперты предполагают, что эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться на территории России уже в июле этого года, и люди смогут вернуться к привычной жизни. При этом, в столице государства пандемия отступит раньше, чем в других регионах. Специалисты Российского химико-технологического университета имени Менделеева составили свой прогноз развития эпидемии на основании математической модели.

Как ранее писал сайт kp.ru, академик заявил, что смертность от коронавируса в мире не превысит 1%, несмотря на то, что в некоторых странах Европы по изначальной статистике смертность уже превысила 8%. Дело в том, что специалисты разных стран считают по-разному. Так, например, в Голландии, где смертность около 8%, тестировали только тех, кто попадал в больницы, а попадали туда только в тяжелом состоянии. Когда медики начали подсчет всех зараженных, то оказалось, что летальных исходов заболевания менее одного процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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