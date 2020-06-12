Число выздоровевших от коронавируса в России на 12 июня 2020 года составило 261 150 человек. Всего за минувшие стуки из больниц на территории страны были выписаны 8 367 пациентов в разных регионах, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В числе инфицированных на территории России все еще остается 234 754 местных жителя. За минувшие сутки в государстве появились 8 779 новых зараженных, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 502 436.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» уже поступил в фармацевтические организации и клиники семи регионов страны: Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В течение этого месяца в медицинские учреждения России передадут более 60 тысяч курсов лекарства для борьбы с пандемией. Россияне смогут бесплатно получить «Авифавир» по ОМС, но купить его в аптеках не получится.

Тем временем в США ученые уже приступают к клиническим испытаниям препарата Редженерон, который, по их задумке, должен стать одновременно и лекарством, и вакциной от коронавируса. Звучит идея такого «коктейля» от компании Regeneron Pharmaceuticals Inc многообещающе, однако сначала ученые должны доказать его эффективность и безопасность. В скором времени веществу начнут испытывать на людях.

Подобный препарат «два в одном» создают и китайские исследователи – вещество сделано на основе антител к коронавирусной инфекции.

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