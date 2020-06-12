Число заболевших коронавирусом в России на 12 июня 2020 достигло 502 750
Число заболевших коронавирусом в России на 12 июня 2020 года превысило полмиллиона, достигнув 502 750. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.
Абсолютными лидерами по общему числе заболевших остаются Москва (201 221, +1436), Московская область (47 181, +724) и Санкт-Петербург (19 769, +303). Следом идут Нижегородская (13 341, +303), Свердловская (8506, +312), Ростовская (6954, +220) области и Республика Дагестан (6272, +97). Более пяти тысяч заболевших зафиксировали в Красноярском крае (5981, +190) и Тульской области (5047, +101).
Благополучно излечились от COVID-19 261 312 пациентов - более половины от общего числа заболевших. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 6562 человека. По данным портала стопкоронавирус.рф, число проведенных тестирований на выявление коронавируса превышает 13,8 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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