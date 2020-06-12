Политик Леонид Слуцкий не сомневается, что подсчет результатов голосования будет безукоризненным

- Леонид Эдуардович, мы знаем, что вы уже трижды в Госдуме голосовали за поправки в Конституцию. 1 июля пойдете снова голосовать?

- Конечно. Потому что считаю, что эти поправки улучшают действующий текст Конституции, делают Основной Закон нашей страны соответствующим требованиям сегодняшнего дня.

Это касается всех поправок, которые будут поставлены на голосование. Они очень хорошо выверены обществом.

Вынужденная пауза из-за пандемии COVID-19 парадоксальным образом позволила народу еще раз осмыслить реальную необходимость этих поправок. Уверен, что голосование будет консолидированным и успешным. И, безусловно, я также отдам свой гражданский долг.

- Какие поправки вы считаете наиболее важными, актуальными?

- Одна из важнейших поправок - о территориальной целостности Российской Федерации.

Это не касается нашей истории, это касается сегодняшней ситуации.

Россия дорожит своими землями и в дальнейшем, пока действует этот Основной Закон, и, надеюсь, во всем обозримом будущем, - станет исходить из данного принципа, который доказал свою актуальность.

Мы не должны разбрасываться своими землями ни по какому поводу, ни в какой ситуации.

- Мы знаем, что вы лично, как политик, очень много сделали для того, чтобы, как сказал президент Владимир Путин, Крым вернулся в свою гавань. Вы многое делаете, чтобы на Западе отказались от формулировки «аннексия Крыма». Вы регулярно организуете поездки в Крым парламентских делегаций разных стран.

- Понятие «аннексия Крыма» неприменимо к действиям Российской Федерации. Независимо от того, вписана поправка о территориальной целостности в Конституцию или нет.

Народ Крыма - в соответствии с уставом ООН - на референдуме определился, что хочет дальше жить, как это и было исторически, в составе России.

- Как вы относитесь к электронному формату голосования?

- Положительно. К великому сожалению, пока его можно применять не во всех городах. Но, думаю, электронное голосование станет новым шагом с точки зрения избирательной практики и технологии, но в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

- А если говорить о голосовании в целом…

- Оно будет отличаться только повышенными санитарными мерами на участках, цель которых - обезопасить людей от вируса.

Что касается подсчета голосов, он будет безукоризненным, в этом нет оснований сомневаться. Вероятность что-либо подделать, безусловно, равна нулю.

- Основной Закон с новыми поправками, если они будут приняты, как-то повлияет на работу ветвей власти, вообще на жизнь нашего государства?

- Ветви власти и так работают слаженно. А будут работать еще более сбалансированно. И к этому их подтолкнут не только конституционные нормы, а требования сегодняшнего дня, необходимость для всех нас консолидироваться, в хорошем смысле слова, вокруг повестки Президента Российской Федерации.

- Какое настроение у вашего круга общения - друзей, коллег, избирателей?

- Те, кого знаю, а их очень много - я возглавляю Российский Фонд Мира, крупнейшую в стране неправительственную организацию, общаюсь с представителями многих политических партий - в подавляющем большинстве поддерживают те поправки, которые предложены.

Так что, осмелюсь предположить, что голосование 1 июля будет весьма и весьма консенсусным.

- Вам приходилось кого-либо агитировать за принятие поправок?

- Нет, я общаюсь с людьми зрелыми, как правило, самодостаточными, им не нужно ничего советовать. Они все знают сами.

- Как вы считаете, какая будет явка на голосование?

- Думаю, явка будет высокой. Полагаю, процентов 60-70 от общего количества избирателей в стране примут участие в голосовании и большинство выскажутся за поправки.