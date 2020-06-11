Официальный представитель СК России Светлана Петренко стала генерал-майором юстиции

Руководитель управления Следственного комитета (СК РФ) по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко получила очередное звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Светлану Львовну российские журналисты знают давно. Еще по ее активной работе в столичной прокуратуре. Именно она первой начала собирать за круглым столом журналистов и сотрудников прокуратуры. После создания СК РФ Петренко работала помощником бывшего представителя ведомства Владимира Маркина. Сменила его на этой должности в 2016 году.

Отметим, что этим же указом, звание генерал-майора юстиции также получила глава СУ СК по Магаданской области Александра Просина.

В этом году Владимир Путин отдал должное работе женщин, которые целиком и полностью посвятили себя службе Отечеству. К 23 февраля звание генерал-майора получила официальный представитель МВД России Ирина Волк, а 8 июня российский лидер присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой высший дипломатический ранг – чрезвычайного и полномочного посла.

Своим новым указом президент России присвоил очередные генеральские звания еще порядка 40 высшим офицерам Минобороны, Росгвардии, МВД, Таможни, МЧС и ФСИН России.