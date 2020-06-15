2020-06-11T23:27:17+03:00
Политика

Академик РАН Геннадий Сухих: Считаю фундаментальной поправку в Конституцию о территориальной целостности нашего государства

Известный в мире учёный, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова - в беседе с нашим обозревателем
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий СухихГеннадий Сухих
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- Геннадий Тихонович, вы же будете участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию?

- Конечно. Александр, ещё спрашиваете... Как же могу не участвовать, если я – ребенок великой империи советской! И у меня особое совершенно отношение к нынешнему политикуму.

- Считаете ли вы, что внесение поправок в Конституцию сегодня важнее, чем другие проблемы? И в чем их необходимость для страны, для ее развития?

- Поправок много. Я считаю, что все изменения, которые идут от жизни, очень правильные. Они справедливые.

Но, на самом деле, для меня они настолько фундаментальные и настолько понятные...

Но, в то же время, для меня особенно важна одна поправка, единственная. Та, о которой вы хорошо знаете - о единой, абсолютно неделимой стране.

Я понимаю, что она предлагается, чтобы ни у кого и в будущем не возникло каких-то мыслей об отторжении наших территорий, чтобы на Западе забыли термин «аннексия Крыма».

Я могу предположить, что эта поправка, очевидно, безумно расстроит наших японских коллег.

Но, в то же время, я хорошо понимаю, и мы пережили с вами это - как легко и как невозвратно может рухнуть великая по-настоящему империя.

Великая по-настоящему!

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