2020-06-12T01:06:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 12 июня 2020 года: Более половины выздоровевших не могут стать донорами плазмы с антителами

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 12 июня 2020 годаФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Плазма переболевших коронавирусом содержит антитела, ее переливание больным тяжелой формой COVID-19 может значительно облегчить их состояние и помочь пойти на поправку.

Российские медики неоднократно обращались к согражданам с призывом стать донорами плазмы. В одной только московской 52-й клинической больнице принимают до 100 желающих сдать кровь в день. К ним присоединилась и корреспондентка "КП". Рассказываем, что из этого получилось.

Россиянин из Надыма Олег Потапов, как и многие наши соотечественники, на 90 дней застрял в Таиланде из-за международного карантина. Оказавшись в непростой ситуации, он не только справляется с собственными трудностями, но и помогает местным: волонтерствует в клинике и организует раздачу еды нуждающимся.

В Москве установилась рекордная жара. И масочно-перчаточный режим дополнительно осложняет жизнь горожан:передвигаться в такой защите в общественном транспорте - настоящее испытание на стойкость. "КП" выяснила, сколько градусов должно быть в вагоне метро или в салоне автобуса, чтобы не задохнуться в ковидной защите. И куда можно пожаловаться, если правила нарушаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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