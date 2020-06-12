Коронавирус в России, последние новости на 12 июня 2020 года: Более половины выздоровевших не могут стать донорами плазмы с антителами

Плазма переболевших коронавирусом содержит антитела, ее переливание больным тяжелой формой COVID-19 может значительно облегчить их состояние и помочь пойти на поправку.

Российские медики неоднократно обращались к согражданам с призывом стать донорами плазмы. В одной только московской 52-й клинической больнице принимают до 100 желающих сдать кровь в день. К ним присоединилась и корреспондентка "КП". Рассказываем, что из этого получилось.

Россиянин из Надыма Олег Потапов, как и многие наши соотечественники, на 90 дней застрял в Таиланде из-за международного карантина. Оказавшись в непростой ситуации, он не только справляется с собственными трудностями, но и помогает местным: волонтерствует в клинике и организует раздачу еды нуждающимся.

В Москве установилась рекордная жара. И масочно-перчаточный режим дополнительно осложняет жизнь горожан:передвигаться в такой защите в общественном транспорте - настоящее испытание на стойкость. "КП" выяснила, сколько градусов должно быть в вагоне метро или в салоне автобуса, чтобы не задохнуться в ковидной защите. И куда можно пожаловаться, если правила нарушаются.