Диана первой открыто сказала, что Чарльз никогда не станет королем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Чарльз - фигура довольно противоречивая. В детстве переживал нападки одноклассников, которые любили над ним поиздеваться в волю и поколотить. Убежденность родителей и окружающих, что он - мягкотелый хлюпик, раздражала юного Чарльза. В нем развилось упрямство.

Будучи далеко не красавцем, Чарльз большой популярностью у женщин не пользовался. А если уж и привлекал внимание, то своим титулом.

Всем прекрасно известны имена двух дам, похитивших его сердце - принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз. Но были и еще несостоявшиеся невесты.

ВЕТРЕНАЯ ДЕВЧОНКА

Он увидел ее во время одной из игр в поло в 1970 году. Ему 22. Ей 23. Газеты писали, что юная Камилла Шанд первая подошла к принцу.

- Моя прапрабабушка была любовницей твоего прапрапрадедушки. Похоже, у нас много общего, - заявила она.

Один из биографов королевской семьи писал, что Чарльзу нравилось, что Камилла улыбается одновременно и глазами, и губами. Она смеялась над всеми глупостями, которые смешили и его. Он влюбился в нее с первого взгляда.

Их роман длился год. С точки зрения королевской семьи, Камилла совершенно не подходила Чарльзу. Да и репутация влюбчивой барышни смущала всех. Букингемский дворец всеми силами сигнализировал, что поиски невесты для наследника британского престола на Камилле не остановятся!

По возвращению с восьмимесячной службы на флоте Чарльз узнал, что Камилла помолвлена с лейтенантом Эндрю Паркер-Боулзом. Их отношения до этого длились шесть лет и за это время пара то разбегалась, то вновь мирилась.

В 1973 году Камилла и Эндрю поженились. Чарльз решил не избегать своей возлюбленной, продолжил общаться с ней по-дружески.

Камилла с мужем лейтенантом Эндрю Паркер-Боулзом и детьми Фото: EAST NEWS

«СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»

Чарльз не был бы настоящим Виндзором, если бы рано или поздно не увлекся актрисой. В середине 70-х годов его внимание привлекла довольно популярная в то время актриса Сьюзан Джордж, которая снялась в главной роли в фильме «Соломенные псы».

Сьюзан Джордж прославилась ролью в фильме «Соломенные псы». Кадр из фильма

Репутация у барышни была крайне сомнительная, но Чарльза это не смущало. Принц даже пригласил ее на празднование своего тридцатилетия в 1978 году. Именно тогда краткосрочный роман актрисы и принца стал достоянием общественности.

Елизавета II была в бешенстве и требовала, чтобы Чарльз немедленно порвал с Сьюзан отношения. Неизвестно, по требованию ли матери или по воле судьбы, но через несколько месяцев пара рассталась.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ НЕВЕСТА

Первой, кому принц Чарльз сделал предложение руки и сердца, была Аманда Натчбулл. Принцу шел уже 31-й год, пора было задуматься о продолжении рода, а Аманде в тот момент исполнилось всего 22.

Они были знакомы с детства, много вместе путешествовали. Королеве Елизавете нравилась такая партия, и она настаивала на браке с Амандой. Поддерживал этот союз и и дедушка Аманды, адмирал Луис Маунтбеттен, наставник и друг принца Чарльза.

Ходят слухи, что к Аманде Чарльз сватался дважды: сначала в 1977 году во время летних каникул на острове Эльютера. Но тогда девушка ответила принцу отказом. А затем — летом 1979 года, после того, как члены Ирландской республиканской армии устроили взрыв, в результате которого погиб Луис Маунтбеттен и его внук Николас. Во второй раз Аманда отказала, сославшись на траур.

Но явно дело было не только в этом. Поговаривали, что ее не устраивал характер Чарльза, его заносчивость и любвеобильность. А может быть, она видела в нем не возлюбленного, а своего троюродного брата. А может, Аманда просто хотела реализоваться, а не замыкаться во дворце..?

Она вышла замуж лишь в 1987 году за писателя Чарльза Эллингворта, получила несколько высших образований и до сих пор ведет активную общественную деятельность.

«МУСОРЩИК И ПРИНЦ»

После несостоявшейся помолвки с Амандой Натчбулл, принц Чарльз закрутил роман с Сарой Спенсер. Девушка была старшей сестрой Дианы и Джейн и, по мнению многих, самой красивой и умной из них. Их роман с принцем Чарльзом развивался стремительно. Пресса пророчила скорую свадьбу, но все перечеркнула оплошность Сары.

Во время интервью она сказала:

- Мне все равно, за кого выходить замуж, за мусорщика или за принца. Лишь бы между нами была любовь.

Конечно, девушка хотела дать понять, что искренне любит принца Чарльза, что ей важнее его душа, а не королевский титул. Но обидное сравнение Сары обидело и Чарльза, и всю семью Виндзоров.

Пресса пророчила скорую свадьбу, но все перечеркнула оплошность Сары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы только что сделали нечто невообразимо глупое, - заявил Саре Чарльз, тем самым поставив точку в их отношениях.

Но ошибка старшей сестры не отвернуло Чарльза от семьи Спенсеров: он обратил внимание на младшую сестру - Диану. Они познакомились в 1977 году, когда девушке было всего 16 лет. Но лишь три года спустя между ними зародились искорки романтики.

В прессе утверждали, что Чарльз женился на Диане исключительно ради того, чтобы она родила ему детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале 1981 года Чарльз сделал предложение Диане Спенсер и она согласилась. В прессе утверждали, что Чарльз женился на Диане исключительно ради того, чтобы она родила ему детей. О любви между ними говорить не приходилось. Да и как утверждала сама леди Ди, после рождения Гарри они спали в разных спальнях.

- Одним из главных супружеских потрясений Чарльза было отсутствие почтения у Дианы, - отмечала писательница Зои Хеллер. - Он был уверен, что эта совсем юная девушка, которой оказали такую честь стать его женой, будет послушна, но она оказалась хулиганом похлеще тех, что глумились над ним в интернате. Диана насмехалась над напыщенностью Чарльза, называя его чудо-мальчиком. Она первой открыто сказала, что он никогда не станет королем, и что в своем мундире, увешанном медалями, он выглядит нелепо.

Их брак постоянно оказывался в центре скандалов. Периодически в прессе всплывала информация, что Чарльз крутит роман с Камиллой Паркер-Боулз, а Диана изменяет ему в ответ.

Пара подала на развод в 1995 году, а официально рассталась в 1996 году. Буквально через год Диана погибнет в автокатастрофе в Париже.

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Первая любовь оказалась самой сильной в жизни Чарльза. Несмотря на романы с другими женщинами и даже брак с принцессой Дианой, принц Уэльский поддерживал сначала дружеские, а затем романтические отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Его чувства к ней не угасли даже спустя более 30 лет.

Ее супруг Эндрю Паркер-Боулз оказался страшным бабником и на протяжении всего брака изменял Камилле с другими женщинами.

Отношения между старыми возлюбленными вспыхнули с новой силой после женитьбы Чарльза на Диане Спенсер. Поговаривали, что Камилла одобрила ее кандидатуру в качестве спутницы Чарльза.

После гибели Дианы, в 1998 году, принц Чарльз впервые появился на публике вместе с Камиллой. Знакомил ее с сыновьями, посещал вместе с ней светские рауты. В 2003 году стало известно, что Камилла переехала в резиденцию Чарльза. А спустя два года пара наконец-то поженилась. Камилла Паркер-Боулз выбрала титул герцогини Корнуолльской, хотя могла претендовать на титул принцессы Уэльской.

Первая любовь оказалась самой сильной в жизни Чарльза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приближенные принца Чарльза говорят, что после свадьбы с Камиллой, он наконец стал счастлив.

- Камилла оказала на него чудесное воздействие: они вместе путешествуют по миру, и он сейчас счастливее, расслабленнее, увереннее, чем когда-либо прежде, - отметила королевский биограф Пенни Джунор.