Валенсия - Леванте 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

"Валенсия", за которую играет российский полузащитник Денис Черышев, проведет свой первый матч после коронавирусного перерыва на своем поле против "Леванте". В первом круге команда выиграла. Сейчас - важно тоже добиться победы. Потому что иначе будет сложно нагнать команды, которые сражаются за выход в еврокубки на следующий сезон. До идущего шестым "Атлетико" - всего 3 очка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Леванте 12 июня 2020.

Статистика личных встреч Валенсия - Леванте 12 июня 2020

27 раз клубы встречались в чемпионатах Испании. 7 побед у "Леванте", 13 - у "Валенсии". Остальные 7 матчей завершились вничью. В первом круге "Валенсия" победила в гостях со счетом 4:2, хотя после первого тайма проигрывала 1:2.

Прогнозы букмекеров на матч Валенсия - Леванте 12 июня 2020

У "Валенсии" - в три раза более предпочтительные шансы на успех.

Прогноз на матч Валенсия - Леванте 12 июня 2020

"Валенсия" добьется победы над "Леванте".

Составы команд на матч Валенсия - Леванте 12 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Валенсия - Леванте 12 июня 2020

Матч Валенсия - Леванте 12 июня 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Валенсия - Леванте 12 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Валенсия - Леванте можно посмотреть 12 июня и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Валенсия - Леванте 12 июня 2020

Трансляция матча Валенсия - Леванте 12 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.