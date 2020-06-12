2020-06-12T09:02:38+03:00
Спорт

Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Футбол, матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Лейпциг" продолжит сражение за Лигу Чемпионов."Лейпциг" продолжит сражение за Лигу Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В первенстве Германии дело близится к финалу сезона. И для "Лейпцига" выездной поединок с "Хоффенхаймом" важен в плане борьбы за место в Лиге Чемпионов. Но их соперники - достаточно крепкий клуб. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Хоффенхайм - РБ Лейцпиг 12 июня 2020.

Статистика личных встреч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

7 раз команды играли между собой в чемпионатах Германии. Трижды побеждал "Хоффенхайм", дважды - "Лейпциг". А остальные 2 поединка завершились вничью. В первом круге "Лейпциг" выиграл со счетмо 3:1 на своем поле.

Прогнозы букмекеров на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

Шансы на победу гостей - более предпочтительные.

Прогноз на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

У "Лейпцига" больше шансов на победу.

Составы команд на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта данного поединка.

Время начала матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

Матч Хоффенхайм - РБ Лейцпиг 12 июня 2020 года в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг можно посмотреть 12 июня и начнется в 21:30 по московскому времени на Матч! Футбол 3.

Трансляция матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020

Трансляция матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 3 с 21:30 по московскому времени.

Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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