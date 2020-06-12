Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
В первенстве Германии дело близится к финалу сезона. И для "Лейпцига" выездной поединок с "Хоффенхаймом" важен в плане борьбы за место в Лиге Чемпионов. Но их соперники - достаточно крепкий клуб. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Хоффенхайм - РБ Лейцпиг 12 июня 2020.
Статистика личных встреч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
7 раз команды играли между собой в чемпионатах Германии. Трижды побеждал "Хоффенхайм", дважды - "Лейпциг". А остальные 2 поединка завершились вничью. В первом круге "Лейпциг" выиграл со счетмо 3:1 на своем поле.
Прогнозы букмекеров на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
Шансы на победу гостей - более предпочтительные.
Прогноз на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
У "Лейпцига" больше шансов на победу.
Составы команд на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта данного поединка.
Время начала матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
Матч Хоффенхайм - РБ Лейцпиг 12 июня 2020 года в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
Прямую видеотрансляцию матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг можно посмотреть 12 июня и начнется в 21:30 по московскому времени на Матч! Футбол 3.
Трансляция матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020
Трансляция матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 3 с 21:30 по московскому времени.
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU