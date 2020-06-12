Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 июня 2020: 8 987 человек заболели за сутки

В России наблюдают спад по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 12 июня, в больницах и лабораториях выявили еще 8987 человек с COVID 2019 в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 511 тысяч заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 35,8% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1714 человек, в Московской области - 730, Свердловской области – 320, Санкт-Петербурге – 274, Воронежской – 227, Нижегородской области – 221, Ростовской – 198, Красноярском крае – 178, Республике Тыва – 176, Иркутской области – 151, Ханты-Мансийском АО – 150.

Общая цифра заболевших в России с начала эпидемии – 511 423 человека в 85 регионах. Зафиксировано 6 715 летальных исходов.

- За сутки в России полностью выздоровели 8 220 человек, а за все время эпидемии – 269 370 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели 343 тысячи тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – более 14,2 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 322 тысячи человек.

В мире на утро 12 июня зарегистрировано 7 508 537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 138 565 случаев, что является 1,88%.