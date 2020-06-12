2020-06-12T11:07:27+03:00
Общество

На Итурупе развернули гигантский флаг России

Триколор размером 9 на 12 метров на смотровой площадке вулкана Баранского появился в честь Дня России
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валерий Лимаренко (в центре) напомнил, что поправки в Конституцию ставят точку в вопросе о принадлежности Курильских острововВалерий Лимаренко (в центре) напомнил, что поправки в Конституцию ставят точку в вопросе о принадлежности Курильских острововФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Порывистый ветер и срывающиеся капли дождя не помешали курильчанам и гостям с Сахалина отметить День России. Под звуки гимна на флагштоке подняли российский триколор и следом развернули полотнище куда более внушительных размеров.

– Очень символично, что флаг Российской Федерации поднимается на Курильских островах. Именно здесь начинается наша страна и простирается на тысячи километров – с востока на запад. За освобождение Курильских островов отдали жизни наши деды и прадеды. И для нас, жителей Сахалинской области, очень важно, что поправки в Конституцию гарантируют неприкосновенность границ. Ставят точку в вопросе о принадлежности Курильских островов, – отметил Валерий Лимаренко.

Вместе с губернатором патриотическую акцию поддержали юные активисты из Курильска и сел района. Флаг на вулкане развернули волонтеры, ребята из всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

– Нужно почаще такие мероприятия проводить, - поделилась одиннадцатиклассница Владислава Солдатова. – Я уже второй год занимаюсь волонтерской деятельностью. Недавно вот побережье от мусора убирали. Когда видишь чистый берег, тоже чувство патриотизма не может не просыпаться.

Отметим, что в День России на Сахалине и Курилах проходят более 100 мероприятий. Это в том числе масштабные общероссийские акции и мини-концерты.

День России – молодой праздник. До 2002 года 12 июня отмечали принятие Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа 30 лет назад началась новая история нашей страны.

На Итурупе развернули гигантский флаг России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек