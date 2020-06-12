На Итурупе развернули гигантский флаг России.

Порывистый ветер и срывающиеся капли дождя не помешали курильчанам и гостям с Сахалина отметить День России. Под звуки гимна на флагштоке подняли российский триколор и следом развернули полотнище куда более внушительных размеров.

– Очень символично, что флаг Российской Федерации поднимается на Курильских островах. Именно здесь начинается наша страна и простирается на тысячи километров – с востока на запад. За освобождение Курильских островов отдали жизни наши деды и прадеды. И для нас, жителей Сахалинской области, очень важно, что поправки в Конституцию гарантируют неприкосновенность границ. Ставят точку в вопросе о принадлежности Курильских островов, – отметил Валерий Лимаренко.

Вместе с губернатором патриотическую акцию поддержали юные активисты из Курильска и сел района. Флаг на вулкане развернули волонтеры, ребята из всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

– Нужно почаще такие мероприятия проводить, - поделилась одиннадцатиклассница Владислава Солдатова. – Я уже второй год занимаюсь волонтерской деятельностью. Недавно вот побережье от мусора убирали. Когда видишь чистый берег, тоже чувство патриотизма не может не просыпаться.

Отметим, что в День России на Сахалине и Курилах проходят более 100 мероприятий. Это в том числе масштабные общероссийские акции и мини-концерты.

День России – молодой праздник. До 2002 года 12 июня отмечали принятие Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа 30 лет назад началась новая история нашей страны.