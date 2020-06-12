2020-06-12T12:13:22+03:00
Политика

Владимир Путин примет участие в праздновании Дня России 12 июня 2020: прямая трансляция

Президент 12 июня 2020 наградит Героев Труда и будет присутствовать на церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин не планирует концерт на Красной площади, а в Кремле не будет традиционного приёма по случаю Дня России. Фото: Михаил Метцель/ТАССПутин не планирует концерт на Красной площади, а в Кремле не будет традиционного приёма по случаю Дня России. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в День России 12 июня 2020 года. Он также наградит Героев Труда. Мероприятие запланировано на 13:00 мск.

- Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда России, - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что списки награждённых будут позже опубликованы.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин не планирует концерт на Красной площади, а в Кремле не будет традиционного приёма по случаю Дня России. Каждый год президент проводит приём лично, а концерт всегда проходит без его участия.

- Что касается участников, то, конечно, они проходят тестирование, - рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле проходит подготовка к церемонии награждения.

В этом году Владимир Путин впервые примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе.

Празднование Дня России: прямая трансляция.Президент Владимир Путин 12 июня, в День России, примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политик Леонид Слуцкий не сомневается, что подсчет результатов голосования будет безукоризненным
Глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Российского Фонда Мира оценил подготовку народного волеизъявления по поправкам в Конституцию
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Наши части на Параде победы будут. А потом и туристы в Россию подтянутся
Глава дипломатического представительства КНР в России после посещения Главного храма Вооруженных сил России дал интервью о том, как относится к истории войны и к ее урокам
Новости 24
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек