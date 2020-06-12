Владимир Путин примет участие в праздновании Дня России 12 июня 2020: прямая трансляция

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в День России 12 июня 2020 года. Он также наградит Героев Труда. Мероприятие запланировано на 13:00 мск.

- Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда России, - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что списки награждённых будут позже опубликованы.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин не планирует концерт на Красной площади, а в Кремле не будет традиционного приёма по случаю Дня России. Каждый год президент проводит приём лично, а концерт всегда проходит без его участия.

- Что касается участников, то, конечно, они проходят тестирование, - рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле проходит подготовка к церемонии награждения.

В этом году Владимир Путин впервые примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе.