2020-06-12T13:04:41+03:00
Звезды

"Отшвырнуло через всю кухню": Мать Шэрон Стоун спасла ее после удара молнии

Актрисе пришлось провести в больнице 10 дней
Мария БЕРК
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Голливудская актриса едва не погибла во время грозыГолливудская актриса едва не погибла во время грозыФото: EAST NEWS
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62-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась с комиком Бреттом Голдштейном для его подкаста пережитой трагедией. Правда, когда это произошло, она не стала уточнять.

Как-то раз Шэрон Стоун гладила на кухне белье и решила долить в утюг воды. Она открыла кран и в этот момент ее ударил сильнейший электрический заряд.

- Я держала в одной руке утюг, другой - открывала кран. В этот момент в наш колодец ударила молния, и разряд прошел через воду. Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке, - сказала она.

К счастью, в этот момент в доме была 87-летняя мать Шэрон, Дороти, услышав шум, она прибежала на кухню и принялась бить дочь по лицу, пытаясь привести ее в чувства. Когда актриса пришла в себя, мать отвезла ее в больницу в Беверли-Хиллз.

Голливудская звезда добавила, что результаты ЭКГ показали, что в ее теле по-прежнему сохранялся электрический заряд, поэтому ей пришлось провести в больнице около 10 дней.

Это уже не первый раз, когда актриса оказывается на грани жизни и смерти. В 2004 году в интервью Опре Уинфри она рассказала, что перенесла в 2001 году инсульт. Это произошло во время прохождения МРТ.

- Мне показалось, что я теряю сознание. Но я цеплялась за реальность, хотя все вокруг заполнял белый свет, рядом стояли люди, которые уже ушли от нас. Они говорили со мной, и в этот момент я очнулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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