Звезды рванули в Крым: голая Бледанс в ракушках пародирует Волочкову, а Бондарчук дегустирует шампанское

Лето в разгаре, и несмотря на ограничения из-за пандемии, купаться и загорать ох как хочется. И некоторые счастливчики уже успели окунуться в море. Теперь, когда фешенебельные курорты недоступны, нашим знаменитостям и Крым в радость.

Одной из первых на полуостров рванула Эвелина Бледанс - 51-летняя актриса приехала в Ялту еще в конце мая.

- Как же я благодарю судьбу, за подарки, которые она мне преподносит! - написала Эвелина в Инстаграме. - Утром я опубликовала фото в купальнике с вопросом, когда же мы поедем на море. И через пару часов получаю приглашение по работе в Крым. Предвосхищая ваши вопросы: попасть сюда можно только по командировке от госучреждения или имея собственность.

Хотя для Бледанс это не отпуск, а прежде всего работа, комедиантка находит время для пляжа. Актриса рискнула искупаться при температуре воды всего 15С.

- Сначала всегда страшно, а потом за уши не оттянешь. Счастье оказаться в море первыми! - поделилась звезда. А бонусом опубликовала обнаженный снимок на берегу в ракушках, напоминающий знаменитые фотосессии Анастасии Волочковой.

bledans Я в роли ракушечки. Спасибо @olya.dolphins88 за творчество

Отдыхает в Крыму и Светлана Бондарчук: судя по фотографиям из отпуска, она приехала на полуостров большой компанией с любимым мужчиной и подругами. Ее путешествие изобилует кадрами с пляжа (благо, фигура у 51-летней экс-модели - хоть сейчас на обложку), морскими видами, поездками на лошадиную ферму и дегустацией шампанского в "Золотой балке" - одном из крупнейших винодельческих хозяйств. При этом, как отметили поклонники, в отпуске Светлана забыла про нижнее белье.

a030aa Светлана Бондарчук в отпуске забыла нижнее белье

Телеведущая и звезда утреннего шоу на радио "Комсомольская правда" Арина Шарапова отправилась к морю на машине. Все этапы своей поездки - Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Керчь - она выкладывает в Инстаграме. Своих подписчиков ведущая предупреждает, что доехать в Крым пока не так-то просто.

arinasharapova1tv_official Арина Шарапова на въезде в Краснодарский край

- На въезде в Краснодарский край остановили, чтобы выдать транзитный карантинный пропуск. Быстро, но домики, где их выдают, крохотные, душные, о социальной дистанции можно только мечтать. Сказали: режим до 21 июня, - поделилась Шарапова. - После моста в городе Керчь была жесткая проверка: паспорта, прописка, документы на собственность... В общем - лучше ехать после 15 июня. Итог: Краснодарский край - максимально сложная дорога: машины, машины, машины... Мы объезжали город Краснодар из-за очередей на блокпостах. Но Крым - рай!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Боня поселилась у моря

"Выпускница" "Дома-2", блогер и телеведущая Виктория Боня перебралась в Монако на ПМЖ. Своего жилья в этом маленьком, но богатом государстве у Бони пока нет, зато она сняла квартиру в Монте-Карло с роскошным видом на побережье Средиземного моря. Главная прелесть жилья - просторная терраса, украшенная цветами.

- Просыпаться под пение птиц и шум моря - это совсем другое ощущение... Кайф, - написала Виктория в своем Инстаграме.

victoriabonya Вид с террасы Виктории Бони

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