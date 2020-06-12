2020-06-12T15:27:07+03:00
Политика

Путин вручил звезды Героев Труда на Поклонной горе

И поучаствовал в церемонии поднятия государственного флага [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Владимир Путин приехал на Поклонную гору, где принял участие в церемонии подъема государственного флага страныВладимир Путин приехал на Поклонную гору, где принял участие в церемонии подъема государственного флага страны
Изменить размер текста:

В День России Владимир Путин приехал на Поклонную гору, где принял участие в церемонии подъема государственного флага страны. Как раз перед этим МЧС разослала всем жителям столицы СМС с предупреждением о надвигающемся ураганном ветре, но ни торжественному подъему флага, ни последующему награждению погода не помешала.

Президент вручил звезды Героев Труда худруку Малого театра Юрию Соломину, директору Улан-Удэнского авиационного завода Леониду Белых, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, металлургу Магнитогорского завода Александру Моторину.

- К сожалению, не смог сегодня быть в Москве Дмитрий Миндиашвили – выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль Героя Труда будет вручена ему позднее, - объяснил глава государства еще одного удостоенного высокого звания.

Леонид Рошаль единственным из всех строго следовал предписаниям Роспотребнадзора и, несмотря на то, что церемония проходила на открытом воздухе, пришел в маске и перчатках.

День России и вручение звезд Героев Труда можно считать еще и первым мостиком через весь июнь - к 1 июля, дню голосования по поправкам в Конституцию. В поправках отражены и неотъемлемость территориальной целостности России, и уважение к людям труда. В том числе и к тем, кто отмечен высшей наградой страны за свою работу, о чем сказал и сам президент.

- Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, - заявил Путин. - Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.

Начало церемонии вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации».

- Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение России одним из лучших в мире сложно, но нужно. И залогом этого являются, конечно, те разделы конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ, - поддержал мысль со своей стороны Рошаль. - Чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю о разделе про здравоохранение, тем будет лучше для страны.

Первым мостиком, но не последним - через 12 дней Парад Победы станет еще одной живой строчкой поправок. Той, где утверждается почтение к памяти защитников Отечества и обеспечивается защита исторической правды.

- Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания, поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, - поднял бокал шампанского с награжденными Путин.

Церемония хотя и проходила практически на природе, но неофициальную часть никто не отменял.

Владимир Путин на церемонии поднятия флага в честь Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политик Леонид Слуцкий не сомневается, что подсчет результатов голосования будет безукоризненным
Глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Российского Фонда Мира оценил подготовку народного волеизъявления по поправкам в Конституцию
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Наши части на Параде победы будут. А потом и туристы в Россию подтянутся
Глава дипломатического представительства КНР в России после посещения Главного храма Вооруженных сил России дал интервью о том, как относится к истории войны и к ее урокам
Новости 24
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова
Киев получил от МВФ 2,1 млрд долларов
Capcom опубликовала первые подробности восьмой части Resident Evil
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса
Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек