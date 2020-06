Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки

Когда жизнь становится безрадостной, когда делать особенно нечего, да и с пропитанием туго, некоторые млекопитающие предпочитают не мучаться, а пережидать трудные времена в спячке. В берлогах или в норах. Как недавно выяснилось, к подобной тактике могли бы прибегать не только признанные «лежебоки» - медведи и прочие сурки, а все. В том числе и люди. Поскольку механизмами, позволяющими впадать в спячку той или иной продолжительности, природа оснастила, похоже, всех млекопитающих. Разместила их в мозгу. Механизмы находятся в рабочем состоянии даже у тех, кто ими не пользуется.

Структуры, манипулируя которыми, можно вызывать гибернацию или анабиоз— так по-научному называют спячку — обнаружили ученые двух независимых групп из США и Японии. Одними руководила Синиза Хрватин (Sinisa Hrvatin) из Медицинской школы Гарварда (Department of Neurobiology, Harvard Medical School, Boston), другими — Тохру Такахаси (Tohru M. Takahashi) из Университета Цукуба (Faculty of Medicine, University of Tsukuba).

Своего рода «тумблером», который включает и выключает гибернацию, оказалась группа нейронов, расположенных в гипоталамусе. Ученые даже «пощелкали» им в экспериментах на мышах и крысах.

Где там у них «тумблер» сами мыши и показали. Они впадают в состояние очень близкое к спячке — цепенеют от холода и голода. Но не умирают, а лишь снижают обмен веществ и температуру тела. Проследив, что при этом происходит в мозгу, ученые увидели нейроны, которые управляют процессом.Их искусственная активация вгоняла зверьков в спячку. И, наоборот, блокировка пробуждала.

Во время гибернации температура тела падает, обмен веществ и прочие процессы жизнедеятельности замедляются

С тем же успехом экспериментаторы вводили в анабиоз крыс, которые, вроде нас, обычно не впадают в подобное состояние. Тем самым демонстрируя, что соответствующие структуры у них имеются. И могли бы функционировать.

Авторы «открытия» не скрывают: когда-нибудь они и у нас найдут соответствующие «тумблеры». И конечно же, попробуют ими «пощелкать», погружая добровольцев в спячку.

Подробно результаты своих экспериментов ученые описали в журнале Nature. Японцы в одном номере, американцы — в другом. Коротко с исследованиями познакомил журнал Scientist.

Зачем людям гибернация ? Медики полагают, что подобное состояние позволит избежать серьезных повреждений органов и тканей у тех, кто серьезно заболел.

Научные фантасты видят иные перспективы. Космонавты или астронавты, погруженные в спячку, и не заметят, как окажутся уже на Марсе. Или еще дальше. Энтузиасты вполне серьезно обсуждают подобные планы, разрабатывают тактику дальних космических перелетов в бессознательном состоянии — в эдакой коме. До недавнего времени они, правда, полагали, что анабиоза можно будет достичь просто охлаждением тел. Но теперь — после японо-американских исследований — ситуация может упроститься.

Космический корабль для спящих будет гораздо меньше, чем для бодрствующих весь полет.

Самые смелые прогнозы у футурологов. Они верят, что благодаря науке люди станут впадать в спячку так же легко, как и медведи. В результате чего часть населения обяжут именно так и поступать - по-медвежьи и сообразно намеченному графику. Чтобы сэкономить. Например, зимой — на отоплении. Или на еде - во время какой-нибудь очередной самоизоляции. Да обществу полезно. А что? Заснул человек дома и ничего вредоносного не распространяет. На массовые мероприятия не рвется. По мере ослабления режима или по какой иной вдруг возникшей необходимости людей можно будет будить.