Геннадий Онищенко: Тополиный пух, жара, июнь. Но не спешите убегать из тени!

Режим самоизоляции стал ослабевать во многих регионах России, и люди поспешили на улицу. Обозреватель KP.RU Александр Гамов побеседовал с бывшим главсанврачом страны, депутатом Государственной думы Геннадием Онищенко и узнал от него четыре правила осторожного выхода из карантина этим жарким летом.

- С праздником вас!

- И вас!

- Геннадий Григорьевич, вот если по пунктам перечислить основные правила постепенного выхода из карантина, что бы вы народу России в этот день посоветовали?

- Ну, народу России нельзя давать однозначный ответ, потому что в разных регионах - ситуация складывается по-разному.

Есть регионы, где уже давно вышли - и забыли.

А вот, наверное, все-таки на Москве, Московской области и Петербурге, которые как раз сейчас выходят из карантина, давайте и остановимся...

ПЕРВОЕ

- Для старшей группы главный совет - не торопиться из карантина, без энтузиазма рваться на свободу и - постараться без спешки вернуть свою физическую форму к тому уровню, что был до введения самоизоляции.

- Старшая группа - это…

- Это 65 лет и выше. Я вот сейчас нахожусь в своём избирательном округе, общаюсь с нашими ветеранами.

Геннадий Онищенко - 5 правил осторожного выхода из карантина: «Тополиный пух. Жара, июнь. Не спешите выходить из тени!» 00:00 00:00

- Это где конкретно?

- В Щукино у себя. В квартире. Вот говорят – тяжело, форма потеряна, поэтому стремиться к ее новому обретению нужно постепенно...

Надо давление мерить, надо самочувствие оценивать.

Ну и, конечно, поскольку два месяца старшее поколение было вне медицинской помощи, пора встретиться со своими врачами в поликлинике, пройти процедуры, консультации.

ВТОРОЕ

- На улице сейчас жарко, нужно стараться выбирать для прогулок более прохладное время. Или вечером, или утром. Быть в тени.

Одеваться - по сезону. Не забывать про головной убор.

- Короче - как в песне. «Тополиный пух. Жара. Июнь...»

- Да! И не спешите из тени!!

ТРЕТЬЕ

- Для молодежи, которая сейчас активно возвращается к своей работе, обязательный - масочный режим, его никто не отменял.

То есть, мы можем даже говорить не об отмене ограничений, а об изменении акцента.

Мы ограничения снимаем, но надеемся, что люди будут тщательнее соблюдать личную гигиену, и социальную дистанцию и так далее.

ЧЕТВЁРТОЕ

- Конечно же, должно быть нормально питание. Сегодня нужно больше витаминов, и - соблюдать питьевой режим...

Ну и, конечно же, по возможности, особенно детям, особенно пожилым, именно вот в этих трех регионах, которые я назвал выше, почаще и побольше бывать на свежем воздухе - в парках, на природе, на дачах, на участках, где сегодня спокойно можно набираться сил перед предстоящей осенью.

А осень, - правда, по неокончательно проверенным слухам, наступит довольно скоро.

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