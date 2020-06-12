2020-06-12T17:18:19+03:00
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Netflix выпускает трэш-комедию про «Евровидение»: Там злые русские строят козни Исландии

Мюзикл выйдет на платформе 26 июня
Константин ГЛЫБА
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Главные роли исполнили голливудские актеры Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс.Главные роли исполнили голливудские актеры Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс.Фото: кадр из фильма
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Не успел Алексей Воробьев блеснуть в 15-минутной роли комедийного сериала «Космические войска» от Netflix, как тот же сервис выпускает еще один проект, где русские предстают злодеями.

Проект «Евровидение: История огненной саги» — это трэш-комедия про то, как на песенный конкурс отправили закованных в доспехи исландских артистов, победе которых всячески пытаются помешать кто? Конечно, русские!

Понятно, что горе-музыкантов ждет провал. Но они верят в победу. Фото: кадр из фильма

Понятно, что горе-музыкантов ждет провал. Но они верят в победу.Фото: кадр из фильма

Главные роли исполнили голливудские актеры Уилл Феррелл («Персонаж», «Ночь в Роксбери») и Рэйчел Макадамс («Дневник памяти», «Шерлок Холмс»). Именно они воплощают роли карикатурных музыкантов из Исландии Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, которым предстоит представить страну на «Евровидении». Их дуэт и называется Огненная сага. Он не очень успешный — в барах, где выступает пара, их встречают свистом и криками «Убирайтесь», что совсем не мешает поездке на «Евровидение».

В тизере фильма показано, что исландский дуэт везет на шоу комичный номер — он в доспехах викингов, она в серебристом платье, оба играют на синтезаторах на побережье Атлантики и поют про Человека-вулкана. Фото: кадр из фильма

В тизере фильма показано, что исландский дуэт везет на шоу комичный номер — он в доспехах викингов, она в серебристом платье, оба играют на синтезаторах на побережье Атлантики и поют про Человека-вулкана.Фото: кадр из фильма

В тизере фильма показано, что исландский дуэт везет на шоу комичный номер — он в доспехах викингов, она в серебристом платье, оба играют на синтезаторах на побережье Атлантики и поют про Человека-вулкана.

Отца музыканта сыграл Пирс Броснан Фото: кадр из фильма

Отца музыканта сыграл Пирс БроснанФото: кадр из фильма

Отца музыканта сыграл Пирс Броснан — ему стыдно за взрослого сына Ларса, который хочет покорить «Евровидение», о чем заявляет ему пряма в глаза.

- Наверно, он был пьян? - пытается поддержать Сигрит коллегу по дуэту.

- Он добавил «ты наверняка думаешь, что я пьян, но я мертвецки трезв», - отвечает Ларс.

Понятно, что горе-музыкантов ждет провал. Но они верят в победу. А перед тем, как выйти на сцену, Ларс подкладывает в костюм некий предмет, визуально увеличивающий его мужское достоинство. Увидев лайфхак, тоже самое делает и Сигрит, искусственно «наращивая» ягодицы.

Главным антагонистом пары выступает русский певец Александр Лемтов, которого создатели якобы списали с Сергея Лазарева. Фото: кадр из фильма

Главным антагонистом пары выступает русский певец Александр Лемтов, которого создатели якобы списали с Сергея Лазарева.Фото: кадр из фильма

Главным антагонистом пары выступает русский певец Александр Лемтов, которого создатели якобы списали с Сергея Лазарева. Россиянина сыграл звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс, больше похожий на Александра Панайотова. Он-то и будет строить козни за кулисами исландцам, для которых прикидывается другом и хвалит в глаза.

EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga .

Понятно, что фильм — комедия, к сюжету нельзя относиться всерьез. Но послевкусие после трейлера все равно странное: почему именно артисты из России пытаются сорвать победу коллегам?

Россиянина сыграл звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс, больше похожий на Александра Панайотова. Фото: кадр из фильма

Россиянина сыграл звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс, больше похожий на Александра Панайотова.Фото: кадр из фильма

Неужели мы хоть раз подобным образом зарекомендовали себя на «Евровидении»? Что-то подсказывает, что все вовсе наоборот: каждый год русские артисты все силы бросают на то, чтоб выиграть странный конкурс, а в итоге то голосование складывается странным образом (Сергей Лазарев, Полина Гагарина), то въезд на территорию проведения шоу запрещен (Юлия Самойлова). Как бы то ни было, если надо показать зло — у американцев всегда есть самая подходящая для этого нация. И это мы.

Голливудская комедия про евровидение.

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Собираться было нельзя, но организаторы шоу выкрутились и собрали всех у экранов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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