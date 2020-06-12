Бузова — лягушка, Панин — гиена: На каких зверушек похожи звезды российского шоу-бизнеса
Популярное приложение Gradient, определяющее национальность (в процентном соотношении) по фото, способно на большее — в том числе можно сопоставлять характерные признаки лиц людей и изображений животных. Мы протестировали функцию на знаменитостях.
Дмитрий Нагиев
Фирменный прищур актера, которым он козыряет в каждом фильме, напоминает серьезность филина.
Дима Билан
Выразительные скулы делают победителя «Евровидения» похожим на красивую лошадку.
Полина Гагарина
Лучезарная улыбка наставницы «Голоса» отсылает нас к известному мему: собаке-улыбаке.
Ольга Бузова
Легкая ассиметрия лица ведущей «Дома-2» делает звезду инстаграма похожей на жизнерадостную лягушку.
Максим Галкин
Муж Аллы Пугачевой при определенном ракурсе напоминает ламу.
Сергей Шнуров
Музыкант, наставник «Голоса» и политик из Петербурга счастлив, как кролик.
Филипп Киркоров
Король российской поп-сцены напомнил приложению грустного мопса.
Алексей Панин
Множество пластических операций и увлечение алкоголем сделали актера похожим на гиену.
Михаил Ефремов
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ИСТОЧНИК KP.RU