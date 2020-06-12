2020-06-12T18:20:15+03:00
Звезды

Бузова — лягушка, Панин — гиена: На каких зверушек похожи звезды российского шоу-бизнеса

Подмечаем внешние сходства артистов и мира фауны при помощи высоких технологий
Константин ГЛЫБА
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Фирменный прищур актера, которым он козыряет в каждом фильме, напоминает серьезность филина.Фирменный прищур актера, которым он козыряет в каждом фильме, напоминает серьезность филина.
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Популярное приложение Gradient, определяющее национальность (в процентном соотношении) по фото, способно на большее — в том числе можно сопоставлять характерные признаки лиц людей и изображений животных. Мы протестировали функцию на знаменитостях.

Дмитрий Нагиев

Фирменный прищур актера, которым он козыряет в каждом фильме, напоминает серьезность филина.

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Легкая ассиметрия лица ведущей «Дома-2» делает звезду инстаграма похожей на жизнерадостную лягушку.

Максим Галкин

Муж Аллы Пугачевой при определенном ракурсе напоминает ламу.

Сергей Шнуров

Музыкант, наставник «Голоса» и политик из Петербурга счастлив, как кролик.

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены напомнил приложению грустного мопса.

Алексей Панин

Множество пластических операций и увлечение алкоголем сделали актера похожим на гиену.

Михаил Ефремов

Комментарии и пояснения тут излишни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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