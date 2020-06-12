У умных тракторов украли «мозги»! Шантажисты срывают уборочную страду продвинутых фермеров

В разгар полевых работ фермеры Калининградской области столкнулись с неожиданной проблемой — шайка пока неизвестных преступников массово ворует с тракторов и другой сельхозтехники компьютерные блоки управления, а потом требует за них выкуп.

«ПРЕДЛАГАЮТ ВЫКУПИТЬ ЗА ПОЛЦЕНЫ»

Современная сельхозтехника — это уже давно не просто набор механизмов, а сложный компьютеризированный комплекс, который определяет и глубину вспашки, и дозу разбрасываемых семян и удобрений и еще много чего. Умные системы отвечают за гидравлику и прицепное оборудование, синхронизируя информацию с тракторов, плугов и сеялок. Без этих «электронных мозгов» трактора попросту не работают. Вот эти блоки управления и повадились воровать у фермеров Калининградской области, которые уверяют — в этом году просто вал таких случаев. Схема одинакова:

- Вырывают «мозги» с корнями, потом связываются с собственником, чтобы тот выкупил эти блоки за полцены, - рассказал «Комсомолке» фермер Владимир Минич. - Предлагают положить деньги в определенное место, потом перезванивают и говорят, где лежит блок - все в точности, как у наркоторговцев, которые закладки делают. Эти блоки хоть и небольшие по размерам, но достаточно дорогие, самый скромный из них 100 тысяч стоит, а есть и по миллиону. И у собственника непростой выбор: либо согласиться с этим, либо покупать новый. У меня три года назад тоже с трактора вырвали компьютер, но я принципиально ничего не выкупал. Другие вредители полей меньше приносят ущерба, чем эти воры!..

Сейчас земледельцы Калининградской области всерьез опасаются, что ближе к уборочной произойдет очередной всплеск подобных преступлений, и тогда попросту нечем будет убирать урожай. Фото: Андрей Щука

«РЕШЕНИЯ ПО ЛИНИИ МВД НЕТ»

Такие эпизоды происходили в области и раньше, однако в этом году, как отмечают фермеры, хищения многократно увеличились.

- Только у нас в Черняховском районе за последние полтора месяца произошло три таких эпизода, - продолжает Владимир Минич. - А ведь скоро уже уборочная...

Проблема еще и в том, что у фермеров часто нет времени ждать, когда привезут новые электронные блоки.

Есть, конечно, вариант, обратиться в правоохранительные органы, но фермеры, в основном, предпочитают этого не делать.

- У полиции позиция такая: позвонят — договаривайтесь, - говорит Владимир Минич. - Заявления от моих коллег есть, но решения проблемы по линии МВД нет. Да и сколько они искать-то будут? Так что многие предпочитают соглашаются с условиями воров.

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОПРОСИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПОКАЗАНИЯ»

- Меня обворовали в минувший понедельник, 8 июня, - рассказал «КП» калининградский фермер Андрей Щука. - И я не знаю, что мне сейчас делать. Трактор, который обокрали, единственный, который приспособлен под мои агрегаты — под него куплены 6-метровая сеялка, распределитель удобрений. С августа нужно начинать вспашку под озимой сев, но все блоки украдены - компьютеры от сеялки и распределителя, блок управления гидравликой. Ущерб большой — один только распределитель удобрений с активированными лицензиями GPS стоит порядка 7 тысяч евро, 700 евро — блок от сеялки, модуль на трактор — до 2 тысяч евро. Кроме того, вырвана приборная панель и мне нужно приглашать автоэлектрика, который сможет это восстановить…

Сразу после случившегося Андрей Щука обратился в полицию, однако надежд на то, что они найдут украденное, у него немного. Фото: Андрей Щука

Сразу после случившегося Андрей Щука обратился в полицию, однако надежд на то, что они найдут украденное, у него немного:

- Приехали, составили протокол, при этом даже не спросили названия компьютеров, поэтому непонятно, что именно и как они будут искать, - удивляется он. - Хотя, например, у компьютера на разбрасыватель есть свой ID-адрес, и, если его где-то включат, можно будет увидеть, на какой машине он был установлен. Кроме того, полицейские попросили сторожа, который обнаружил хищение, изменить показания и забыть про следы, которые он нашел. Мол, напиши, что зашли не сзади, взрезав сетку-рабицу, а с центральных ворот. Он отказался. Потом приехал оперативник: «Никто не предлагал выкупить?» - «Пока нет» - «Ну, если информация будет, позвони». И все. Понимаю, что так, как они ищут, ничего не будет найдено, вообще не уверен, что будут искать… От воров пока звонка не было и, если честно, не знаю, как поступлю, если позвонят. Денег на новые блоки у меня нет, да и сколько времени пройдет, пока их доставят и установят…

НЕ БАНАЛЬНАЯ КРАЖА, А НАСТОЯЩАЯ ДИВЕРСИЯ!

Сейчас земледельцы Калининградской области всерьез опасаются, что ближе к уборочной произойдет очередной всплеск подобных преступлений, и тогда попросту нечем будет убирать урожай. И пишут письма к властям с просьбой активизировать действия правоохранителей. Искать и спрашивать с воров построже. И поскольку сельхозпроизводство является одним из приоритетов российской экономики, флагманом объявленного государством импортозамещения, то такого рода действия против фермеров стоит, наверное, рассматривать не как банальные кражи, а как самые настоящие диверсии, напрямую угрожающие продовольственной безопасности России.

Проблема еще и в том, что у фермеров часто нет времени ждать, когда привезут новые электронные блоки. Фото: Андрей Щука

Тем более рецепты борьбы с такими вредителями давно изобретены в той же Калининградской области. Как рассказывают местные, несколько лет назад в регионе орудовала шайка подобных злодеев (или это те же самые люди?). Угоняли автомобили, а потом по той же схеме звонили владельцам и предлагали им «выкупить» их же машины. Пока у одного их полицейских начальников не лопнуло терпение, и тот отвел подчиненным срок на решение проблемы, обещая пересмотреть систему премий и выгонять «на землю» всех оперов и участковых по каждому такому угону, невзирая на время суток и выходные. И вскоре чудесным образом угоны с выкупом резко прекратились...

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