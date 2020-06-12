2020-06-12T19:46:25+03:00
Спорт

Ювентус - Милан 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Италии по футболу

Футбол, матч Ювентус - Милан 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Италии по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану - снова в игре.Криштиану - снова в игре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянский футбол выходит из карантина. Суперпоединок между "Ювентусом" и "Миланом" - главное событие вечера в Италии. Роналду, который пережидал у себя дома всю пандемию, готов выйти на поле и вывести свою команду в финал Кубка Италии. Эта игра станет вообще первой в Италии после перерыва длинной почти в три месяца. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Милан 12 июня 2020.

Статистика личных встреч Ювентус - Милан 12 июня 2020

В Кубке Италии по футболу команды еще ни разу не играли между собой. Весной в первом поединке в Милане была ничья 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Милан 12 июня 2020

"Ювентус" - фаворит поединка.

Прогноз на матч Ювентус - Милан 12 июня 2020

"Ювентус" добьется победы над "Миланом".

Составы команд на матч Ювентус - Милан 12 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Ювентус - Милан 12 июня 2020

Матч Ювентус - Милан 12 июня 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Милан 12 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ювентус - Милан можно посмотреть 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Ювентус - Милан 12 июня 2020

Трансляция матча Ювентус - Милан 12 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Ювентус - Милан 12 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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