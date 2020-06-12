Ибрагимович не сыграет против Роналду

Это противостояние двух знаменитых клубов растянулось не три месяца. Первый полуфинальный матч «Милан» - «Ювентус» (1:1) состоялся еще в начале марта. Тогда «Юве» на «Сан Сиро» чудом спасся - на последних минутах мяч с пенальти забил Криштану Роналду. А потом случилась пандемия и вес календарь поехал по швам.

И вот итальянский футбол возвращается, пока без зрителей, но к нему все равно приковано внимания болельщиков всего мира. В этом матче «Ювентус» считается фаворитом, поскольку не проигрывал «Милану» у себя дома аж 1985 года. Кроме того, он не испытывает особых трудностей с составом. Сообщается лишь о легкой травме бедра у аргентинского форварда Гонсало Игуана, и о том, Аарон Рэмзи и Джорджо Кьеллини тренировались отдельно от команды. Но, главное, что Криштиану Роналду и Пауло Дибала, еще в марте-апреле переболевший коронавирусом, в полном порядке.

А вот в «Милане» не будет Златана Ибрагимовича, который пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Словом, эпического соревнования двух супер-форвардов не состоится, и вся надежда у миланцев в атаке на Анте Ребича.

Кроме того, «Ювентус» еще перед самым перерывом вернул себе лидерство в чемпионате Италии и теперь может спокойно сражаться на двух фронтах. Но для «Милана» эта игра важней, поскольку он находится вообще вне зоны еврокубков и выиграть Кубок Италии - самый реальный шанс попасть напрямую в Лигу Европы. Кроме того, матч будет проходить без поддержки яростных тифози Старой Синьоры, а это несколько уравнивает шансы.

Впрочем, букмекеры все равно не верят в «Милан» и дают коэффициент на его победу 4,00, в то время как на «Ювентус» всего 1,60.

Любопытно, что сегодня впервые игроки обеих команд после игры будут изолированы и пройдут тесты на коронавирус. Понятно, что контроль пройдет