2020-06-12T21:01:25+03:00
В мире

Массовые беспорядки в Нью-Йорке: прямая онлайн-трансляция

Бунтарям собираются противостоять отряды самообороны из русскоязычной общины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Соединённых Штатах не утихают протестыВ Соединённых Штатах не утихают протестыФото: REUTERS
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В Соединённых Штатах не утихают протесты – уже 16-й день темнокожее население и примкнувшие к ним левые протестуют из-из непреднамеренного убийства полицейскими рецидивиста Джорджа Флойда. Леворадикальные группировки поддержали протесты, используя их как повод выступить против президента США Дональда Трампа и властей в целом. Во многих городах акции увенчались беспорядками и мародерством.

В пятницу, 12 июня, начинается митинг и шествие протестующих в Бруклине - одном из крупнейших районов Нью-Йорка. Бунтарям намерены противостоять местные отряды самообороны из русскоязычной общины, которые своими силами вынуждены спасаться от погромов и мародеров. Представляем нашу онлайн-трансляцию с места событий.

Нью-Йорк: массовые протесты темнокожих.В США 16-й день подряд происходят массовые беспорядки. Темнокожее население протестует из-из убийства полицейскими рецидивиста Джорджа Флойда. Белые леворадикальные группировки поддержали их протест, выступая против власти Трампа. Сегодня начинается митинг и шествие протестующих в Бруклине - одном из крупнейших районов Нью-Йорка. Бунтарям собираются противостоять отряды самообороны из русскоязычной общины, которые выступают против погромов и массовых беспорядков. Смотрите с этого события нашу онлайн-трансляцию.

Напомним, на фоне протестов во многих городах начались беспорядки. Как писал сайт kp.ru, В американском Сан-Диего группа выходцев из России вышли на защиту ресторана русской кухни Pushkin, где орудуют толпы протестующих и мародёров, которые переворачивали автомобили, поджигали банки и здания.

В то же время в Нью-Йорке русские байкеры из мотоклуба «Братва» патрулируют город, пресекая мародёрство и грабежи. По словам его представителей, беспорядки в городе уже не имеют ничего общего с погибшим во время задержания Джорджем Флойдом и нацелены по большей части на грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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