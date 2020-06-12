Зеленский решил вернуть «вопрос Крыма» в международную повестку

Общественно-политическая активность бывшего руководителя творческого коллектива «Квартала 95» Владимира Зеленского продолжает зашкаливать и выплескиваться через края суровой украинской повседневности. В условиях, когда он не может решить ни одной реальной проблемы доверившейся ему страны, Владимиру Александровичу остается лишь делать громкие заявления, теребя больные патриотические струны души избирателя и обрекая украинцев на мечтания из серии «нашему бы теляти да волка поймати».

Причем, о своих поистине героических усилиях он сообщает электорату через соцсети. Вот и в очередной раз Зеленский в своем аккаунте в Твиттере известил всех, что намерен вернуть в повестку международных обсуждений «вопрос о Крыме». А то, понимаешь ли, «годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе». И, более того, уже практически «вернул», поскольку его идею поддержал премьер-министр Швеции в ходе телефонного разговора с главой Украины, о чем Зеленский тоже написал в своем микроблоге. Сам ПМ Швеции пока в своем Твиттере, если он у него есть, об этом не отчитался. Остается верить Владимиру на слово. Как человеку, который не так давно говорил, что если кто взялся за какое-то крупное значимое дело, его надо обязательно довести до конца. То есть, исходя из такой логики, поскольку война на Донбассе не прекращена, то дело это несерьезное и незначительное, конечно, с позиции Зеленского. Или же он эту проблему уже решил, введя в Трехстороннюю переговорную группу по урегулированию конфликта своих верных так называемых «беженцев с Донбасса» в качестве представителей ЛДНР.

В таком случае он может взять парочку-тройку выехавших на ПМЖ в Незалежную из Крыма украинцев, и обсудить с ними вопрос полуострова. Тем более, что внутри Украины они его и так регулярно обсуждают и мечтают вернуть. При этом, не переставая плакать о дотационном полуострове (равно как и таком же обременительном для украинских финансов Донбассе).

Робяты! Вам и без этих дотационных регионов, выражаясь на мове, и так полная дупа по финансам! Из одного кредита в другой лезете, прошибая стены башкой и распродавая по дешевке движимое и недвижимое, как барахольщики-старьевщики. А с такими дотационными регионами дупа в квадрате будет. Вот сами подумайте. МВФ же не осилит! Это, не считая того, что Путин уже сказал о закрытии вопроса по Крыму, а всенародное голосование по поправкам в Конституцию России вскоре только лишь закрепит этот высказанный президентом России постулат навечно.

Но господин-товарищ-барин Владимир Зеленский не успокаивается. Отправив заболевшую коронавирусом супругу в самоизоляцию, он с удвоенной энергией кинулся в международную политику. Владимир, что же выбрал ты шведа? Он-то каким боком к Крыму? Или больше никого не было? Нет, я понимаю, что шведы исторически имеют интерес к Украине. Неужто Полтаву пообещал премьер-министру шведскому, если тот Крым вернуть поспособствует? А что, места шведам вполне знакомые, еще со времен Карла 12-го. Жаль, конечно, что японцы не отметились ничем на украинской земле. А то бы можно было тоже гешефт замутить по тройной схеме Крым – Курилы и еще что-нибудь на Украине.

Только надо предварительно все согласовать с МВФ и Вашингтоном. А то больше денег не дадут. Скажут, что у них самих аппетит хороший, а Владимир Александрович тут земли, не «спросимшись», раздаривает.

Известный украинский блогер Анатолий Шарий в ответ на твит Зеленского о «возвращении вопроса по Крыму» написал ему там же в Твиттере: «Да Киевом займись». Еще бы порекомендовал заняться Харьковом или Кременчугом каким. Там же все на виду, там работать надо, там все результаты налицо. Если они, конечно, есть. И даже если их нет.

То ли дело вопрос о Крыме. Да еще в международной повестке. Да еще с премьером Швеции. А если к нему присовокупить какого-нибудь короля африканского государства, то, вообще, получается уже международное сообщество. Хоть и маленькое. Под стать бывшему руководителю «Квартала 95».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом и почему не доверяет Порошенко

Лидер «Квартала 95» дал развернутое интервью «Украинской правде» (подробности)