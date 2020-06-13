2020-06-12T22:53:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 13 июня 2020 достигло 511 995

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 13 июня 2020 года
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Число заболевших коронавирусом в России на 13 июня 2020 года превысило полмиллиона, достигнув 511 995.Число заболевших коронавирусом в России на 13 июня 2020 года превысило полмиллиона, достигнув 511 995.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 13 июня 2020 года превысило полмиллиона, достигнув 511 995. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москву (202 935, +1714), Московской области (47 911, +730), Санкт-Петербурге (20 043, +274). Следом идут Нижегородская (13 562, +221), Свердловская (8826, +320), Ростовская области (7152, +198), Республика Дагестан (6367, +95) и Красноярский край (6159, +178).

Благополучно излечились от COVID-19 269 658 человек, что составляе более половины от общего числа заболевших. За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 6753. Число проведенных тестов на выявление инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превысило 14,2 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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