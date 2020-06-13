Число умерших из-за коронавируса в России на 13 июня 2020 года возросло до 6 715 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами заболевания и осложнений после него стали 183 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России общее число заражений превысило 511 тысяч человек. Сейчас число активных зараженных на территории страны составляет 235 338. У 35,8 процента новых пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических симптомов.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило за 269 тысяч. За прошедшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 8 220 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, при каких условиях зараженного коронавирусом будут госпитализировать в медицинские учреждения.

Специалисты отметили, что обязательно отправляют в больнице, если в течение трех суток у инфицированного держится температура выше 38,5 градусов, а также зараженных, у которых насыщение крови кислородом составляет меньше 95% или же имеются некоторые симптомы пневмонии с поражением тканей легких более 25%. Госпитализировать также будут пациентов с коронавирусом, которые в силу преклонного возраста или наличия осложнения находятся в группе риска по заболеванию.

До этого подробную инструкцию по госпитализации зараженных коронавирусом также публиковало российское министерство здравоохранения. В соответствии с ней, больного заберут в больницу, если состояние его здоровье оценивается как тяжелое или средней тяжести.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России «в целом управляемой». При этом он отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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