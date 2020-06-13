Число выздоровевших от коронавируса в России на 13 июня 2020 года составило 269 370 человек. Всего за минувшие стуки из больниц на территории страны были выписаны 8 220 пациентов в разных регионах, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В числе инфицированных на территории России все еще остается 235 338 местных жителя. За минувшие сутки в государстве появились 8 987 новых зараженных, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 511 423.

Специалисты со всего мира активно изучают коронавирусную инфекцию, открывая миру новые характеристики и симптомы заболевания. Как ранее писал сайт Kp.ru,ученые из Ливерпуля нашли новый симптом коронавируса: по их исследованию, COVID-19 может сопровождаться признаками острого панкреатита. Эксперты уже давно говорили, что коронавирус может сообщать о себе желудочно-кишечными симптомами, но как именно инфекция влияет на прогрессирование данного заболевания пока что неизвестно.

Уровень заболеваемости и смертности от коронавируса на территории России и других стран мира в последнее время снижается, но всех интересует вопрос: действительно ли планету ждет вторая волна инфекции. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев объяснил, что COVID-19 является пневмотропным, так же, как и грипп, он способен поражать верхние дыхательные пути. Ученый дает прогноз на то, что коронавирус не исчезнет полностью, а станет сезонным заболеванием, с которым всем придется смериться.

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