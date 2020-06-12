«Унесенные ветром» стали хитом продаж в США

Как уже писала «КП», несколько дней назад крупнейшая стриминг-платформа HBO Max убрала из своей фильмотеки легендарную картину «Унесенные ветром». Фильм, вышедший в 1939 году, а в 1940-м получивший 10 «Оскаров», и с тех пор вошедший в золотой фонд американского кино, был обвинен в расизме. Точнее, в том, что отношения между белыми господами и чернокожими рабами на американском Юге перед Гражданской войной показаны неправильно, искаженно, и не имеют ничего общего с реальной историей. Ужасы рабства не продемонстрированы. Наоборот, главная героиня Скарлетт О’Хара (Вивьен Ли) - в прекрасных отношениях со своей служанкой Мамушкой (Хэтти МакДэниел, ставшая первой чернокожей актрисой, удостоенной «Оскара»).

«Фильм описывает этнические и расовые предубеждения, которые, к несчастью, были широко распространены в американском обществе. Эти расистские описания были ошибочны тогда и ошибочны сейчас. Мы чувствуем, что продолжать показывать этот фильм без объяснения [контекста] и порицания таких описаний было бы безответственно» - заявили на HBO Max.

К этому мнению присоединились киноведы и культурологи. Например, РеБекка Теодор-Вашон сказала журналу Time: «Скарлетт О’Хара не мучает своих рабов, но она их и не освобождает. Она ни разу не смотрит на Мамушку с мыслью «тебе нужна свобода». Там очень много психологических травм, физических травм, но «Унесенные ветром» не обращают на них внимания». А Кимберли Нишель Браун из Виргинского университета заявила, что просмотр «Унесенных ветром» без соответствующего комментария, объясняющего исторический контекст, позволяет белым зрителям «смягчать их собственную вину».

Как часто бывает, запрет привел к взрывной популярности того, что запрещено. Как только стало известно, что «Унесенные ветром» изъяты из фильмотеки HBO, они стали лидером продаж на сайте Amazon. В данный момент разные DVD и Blu-ray издания фильма занимают первые четыре строчки в рейтинге самых продаваемых дисков с фильмами. И это при том, что стоят они недешево: от $34,99 до $143,99 за диск.

А в рейтинге Apple iTunes «Унесенные ветром» уверенно заняли вторую строчку. Там посмотреть их можно за $3.99, а скачать - за $14.99. Они с легкостью обошли такие хиты, как «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн», «Плохие парни навсегда» и «Человек-невидимка».

Теперь говорят, что и на HBO Max фильм вернется в течение недели. По сообщению газеты Washington Post, его будет предварять лекция ученого, всю жизнь занимавшегося проблемами афроамериканцев: он «разрушит расистские описания, имеющиеся в картине».

Надо думать, после этого уже ничто не облегчит боль современных белых американцев и не позволит забыть о вине за преступления предков в XIX веке…