Взрыв сжиженного газа в Казани: на тушение огня прибыл пожарный поезд, погиб один человек

В Казани на улице Северо-Западной примерно в 22:00 по местному времени в пятницу прогремел взрыв на газораспределительной станции. Как сообщает МЧС России, специалисты уже увеличили группировку по тушению огня, который охватил наземное газохранилище емкостью 100 кубометров, принадлежащее ООО "Газпром сжиженный газ".

На тушение пламени уже прибыли два пожарных поезда, для помощи пожарным также готовят вертолет МИ-8. МЧС отмечает, что есть угроза взрыва или возгорания остальных емкостей - специалисты в настоящее время проводят охлаждение находящихся рядом цистерн.

Специалисты уже увеличили группировку по тушению огня, который охватил наземное газохранилище емкостью 100 кубометров. Фото: очевидец с места ЧП

В результате чрезвычайного происшествия скончался один человек, еще двое пострадали. Один из пострадавших был госпитализирован медиками в больницу в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает бригада Республиканского центра медицины катастроф.

В результате чрезвычайного происшествия скончался один человек, еще двое пострадали. Фото: очевидец с места ЧП

По имеющимся данным, к тушению пожара в настоящее время привлечено 138 человек и 48 единиц специальной техники. На месте пожара происходит факельное горение, но пожарные держат ситуацию под контролем, не позволяя огню распространиться на соседние емкости.