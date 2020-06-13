«Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет»: Любовь Успенская объяснила причину смертельного ДТП Ефремова

Любовь Успенская близко дружит с Михаилом Ефремовым и остро переживает все, что сейчас происходит с артистом. В Инстаграме певица рассказала свою версию событий, отметив, что разговаривала с Ефремовым буквально за несколько дней до трагических событий.

По мнению Успенской, виной всему – депрессия, в которую впал Ефремов из-за пандемии и профессиональной невостребованности. Певица корит себя за то, что не смогла поддержать друга в этот роковой для него период.

- Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось, - написала артистка. - Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной.

Любовь рассказала, что Ефремов позвонил ей накануне ДТП.

- Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило, - говорит Успенская.

uspenskayalubov_official Любовь Успенская переживает за друга

Певица уверена: все, что случилось, - худшее наказание для Ефермова. И какой бы срок не присудил ему суд, настоящий ад будет творится в его душе – то, что он сделал, будет самым суровым наказанием для него.

- Ваши комментарии может и справедливы. Но, никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придётся нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал - его уже никто не накажет, - написала певица.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов LADA. Водитель службы доставки, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров был госпитализирован с травмами в реанимацию клиники имени Склифосовского, где он умер.

Михаил Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили кокаин и другие запрещенные препараты. Ефремова задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Сейчас он сидит под домашним арестом. Свою вину он полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего.