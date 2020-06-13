Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 июня 2020: 8 706 человек заболели за сутки

Число заболевших коронавирусной инфекций в России продолжает снижаться. Данные за последние сутки обнародовали в оперштабе. Заболевших почти на тысячу меньше, чем днем ранее.

- За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 271 человек, - сообщили последние данные в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+1493), Московской области (+725) и Санкт-Петербурге (262). На четвертом месте по числу выявленных заболевших – Свердловская область (+245).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Напомним, в России постепенно снимают карантинные ограничения. Все регионы страны уже отказались от цифровых пропусков, в большинстве областей работают непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты. Тем временем курорты страны уже открыли пляжи. Правда, пока только для своих жителей и при условии соблюдения социальной дистанции. А уже с 1 июля отдохнуть у моря смогут все жители страны. Бронирование отелей, начиная с этой даты уже доступно. Правда, в отпуск с собой придется взять защитные маски и перчатки.