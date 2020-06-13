2020-06-13T12:06:34+03:00
Общество

Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 120 процентов

Стало меньше убийств, грабежей, уличных разбоев и семейных разборок
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Все большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологийВсе большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологийФото: Shutterstock
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За 5 месяцев 2020 года МВД России фиксируется снижение общего числа зарегистрированных преступлений по сравнению с 5 месяцами 2019 года на 0,4%.

- Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 2,2% , фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,2%, грабежей – на 10,4%, разбоев – на 19,3%, краж – на 2,6%, хулиганств – на 14,4%. Показатели уличной преступности также снизились. За период с января по май в общественных местах совершено на 9,5% меньше преступлений, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,1% меньше. Число уличных разбоев сократилось на 20,5%, уличных грабежей – на 18,0%, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства безопаснее стала обстановка на объектах транспорта, где зафиксировано уменьшение количества преступлений на 16,3%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам на 15,7%. Продолжает снижаться, вопреки ожиданиям число преступлений, совершенных иностранными гражданами (на 3,4%) и преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Последних в январе-мае зарегистрировано на 12,0% меньше, чем год назад, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 19,9%, средней тяжести – на 15,9%, легкого вреда здоровью – на 8,9%.

- Все большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа. Почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, - отметила Ирина Волк.

Представитель МВД России отметила, что в мае выявлено 12 преступлений по статье 207.1 УК РФ, введенной в апреле текущего года и устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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