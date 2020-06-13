«Баксоапокалипсис» уже скоро: ждать ли краха доллара в 2021 году

Уже в следующем, 2021 году, мир ждет «баксоапокалипсис» - обрушение американской валюты. Такой прогноз со ссылкой на экономиста исследовательского центра при Йельском университете Стивена Роуча опубликовало международное деловое издание Bloomberg. Статью самого Роуча Bloomberg обнародовало днем раньше.

Причин «баксоапокалипсиса», по мнению американского экономиста, набралось довольно много. Это и постоянно растущий внешний долг США, и снижение размеров сбережений потребителей, и резкое ухудшение отношений с Китаем — а это, на минуточку, один из основных кредиторов США.

Плюс нынешний президент Трамп рассорился со всеми, с кем только можно. В частности, ругается с Германией — постоянным и достаточно верным партнером Штатов. А кроме того, зачем-то развязал борьбу с международными организациями и альянсами, которые всегда поддерживали США и укрепляли их влияние в мире. В частности, резко ухудшились отношения с Всемирной торговой организацией (ВТО). Все это ослабляет и эти организации, и Штаты. А тут еще и ковид, и беспорядки…

20 век был веком США, но в 21 веке так не будет, американская валюта уже скоро может потерять свою роль как главной резервной — делает вывод Bloomberg.

Прогнозы о том, что звезда доллара уже совсем вот-вот закатится — быстро доставайте свои долларовые заначки и на что-нибудь меняйте — появляются регулярно. Роль новой мировой валюты чему только не сулили, но пока ни один прогноз не оправдался.

- Согласен с тем, что в 21 веке доллар может потерять былую власть, но вряд ли в 2021 году, - считает российский экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Да, опасные звоночки есть. Они давно есть, и накапливаются. Но тут надо понимать, что сейчас тяжело не только США, трясет всех. И пока, несмотря ни на что, экономика Штатов остается одной из самых крупнейших и самых эффективных. Если бы было по-другому, США просто не смогли бы наращивать свой долг в нынешних, не укладывающихся уже в уме, масштабах — и доллар давно бы грохнулся. А пока весь мир поддерживает доллар, все хотят в него вкладываться. Чтобы было по-другому, должны выполниться одновременно два условия. Должна появиться другая экономика, очень явно способная выиграть конкуренцию у США. И при этом экономика США очень резко должна ослабнуть.