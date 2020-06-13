Угонщики в Рязани пытались протаранить автомобиль спецназа Росгвардии

В Рязани при задержании злоумышленники попытались протаранить автомобиль СОБР Росгвардии. Терять им было нечего: машина была забита крадеными вещами и спецоборудованием, которое используют автоугонщики.

- Задержание подозреваемых в серии хищений, совершенных на территории региона проводилось на Солотчинском шоссе вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России. Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан, - сообщает Росгвардия.

Никто из сотрудников СОБРа не пострадал. При досмотре автомобиля задержанных бойцы обнаружили крупную сумму денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта.

Задержанных передали дознавателям для проведения дальнейших следственных действий.