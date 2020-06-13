Угонщики в Рязани пытались протаранить автомобиль спецназа Росгвардии
В Рязани при задержании злоумышленники попытались протаранить автомобиль СОБР Росгвардии. Терять им было нечего: машина была забита крадеными вещами и спецоборудованием, которое используют автоугонщики.
- Задержание подозреваемых в серии хищений, совершенных на территории региона проводилось на Солотчинском шоссе вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России. Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан, - сообщает Росгвардия.
Никто из сотрудников СОБРа не пострадал. При досмотре автомобиля задержанных бойцы обнаружили крупную сумму денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта.
Задержанных передали дознавателям для проведения дальнейших следственных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU