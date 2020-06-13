2020-06-13T15:06:18+03:00
Происшествия

Угонщики в Рязани пытались протаранить автомобиль спецназа Росгвардии

В машине преступников бойцы СОБРа нашли крупную сумму денег и приборы для вскрытия автомобилей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанных передали дознавателям для проведения дальнейших следственных действийЗадержанных передали дознавателям для проведения дальнейших следственных действийФото: Оперативная съемка
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В Рязани при задержании злоумышленники попытались протаранить автомобиль СОБР Росгвардии. Терять им было нечего: машина была забита крадеными вещами и спецоборудованием, которое используют автоугонщики.

- Задержание подозреваемых в серии хищений, совершенных на территории региона проводилось на Солотчинском шоссе вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России. Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан, - сообщает Росгвардия.

Никто из сотрудников СОБРа не пострадал. При досмотре автомобиля задержанных бойцы обнаружили крупную сумму денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта.

Задержанных передали дознавателям для проведения дальнейших следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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