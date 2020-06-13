Контрразведка Чехии закрыла дело против российских дипломатов

Разразившийся скандал вокруг двух россиян - исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничества Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков - еще больше осложнил и так непростые отношения между Россией и Чехией. История оказалась запутанной и противоречивой, и власти Чехии не нашли ничего лучшего, как поставить в ней точку.

Все началось, когда глава администрации 6-го района Праги Ондржей Коларж инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу. А мэр Праги Зденек Гржибу подписал указ о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.

Москва протестовала против сноса, просила передать монумент в Россию. Но все было бесполезно, чешские власти лишь разводили руками.

В конце апреля в чешских СМИ появилась информация, что российских дипломатов заподозрили в организации покушения на пражских политиков. Издание Respect, ссылаясь на анонимный источник, поведало, что неизвестный привез в Прагу смертельный яд рицин, который предназначался для мэра Праги и главы 6-го района города. Неужели месть за Конева? Журналисты отмечали, что чешские спецслужбы были в курсе ввоза в страну отравляющего вещества.

Политиков взяли под круглосуточную охрану. Зденек Гржиб рассказывал прессе, что полиция подтвердила, что на него готовится покушение.

Неделю назад премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции объявил, что двое россиян Рыбаков и Кончаков признаны персонами нон грата и в скором времени будут высланы из страны. При этом всю историю со смертельным ядом он назвал вымышленной. Доказательств предоставлено не было, поэтому, как предположил глава чешского правительства, весь скандал стал следствие «внутренней борьбы между сотрудниками представительства России в Праге».

- Один из них намеренно направил нашей Службе безопасности и информации вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков, - констатировал Бабиш. И после такого чешским властям ничего не оставалось, как отправить двух россиян на родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поступок Праги хамским и недружественным.

- За такие провокации надо будет отвечать, - добавила Захарова.

Ну а сегодня Служба безопасности и информации Чехии заявила о закрытии уголовного дела о ввозе в страну смертельного яда якобы российскими дипломатами.

- Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела, - говорится в заявлении чешской контрразведки. - В этой сложной ситуации сотрудники СБИ продолжили свою работу, получили ясную и точную информацию о существе дела, которая была предложена соответствующим адресатам. На основе этой информации премьер и глава МИД приняли решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге.

Представители ведомства также отметили, что обратились в прокуратуру с просьбой провести расследование утечки в прессу информации по этому делу.