Русский нелегальный креатив: Конор МакГрегор подберет букет, Харрисон Форд починит розетку
Константин Хабенский или Сергей Гармаш, предлагающие пенсионерам вложить накопления на счет определенного банка, это убедительно. Но Бритни Спирс, Конор МакГрегор или Вин Дизель, рекламирующие русскую шаурму, парикмахерскую или салон связи — круче втройне. Во-первых, с ходу шокирует. Во-вторых, им не надо платить: влепил на баннер и готово. Хорошо, что мы живем в России, иначе знаменитости, живущие за океаном, затаскали бы мастером нелегального креатива по судам.
Любимая актриса Квентина Тарантино как влитая легла на рекламу кофточек. Уме Турман все к лицу!
Пока Илон Маск хвастается запуском Crew Dragon, его голливудский конкурент Тони Старк в Новокузнецке раздает королевскую шаурму.
Одно дело, если делать проводку или чинить розетку придет пьяный Василий Петрович, и совсем другое, если вот такой привлекательный Сергей Анатольевич — Индиана Джонс в поисках утраченного заземления, так сказать.
Спасательница Малибу Памела Андерсон у многих до сих пор ассоциируется с клубничкой. Так почему же актрисе не доверить рекламу сладкого?
Брутальный Вин Дизель изменился до неузнаваемости на рекламе странного шампуня. Возьмут ли актера теперь в продолжение «Форсажа»? Или с такой шевелюрой придется играть романтических героев- любовников.
Креатив от декораторов с высшим филологическим или журналистским образованием. Заголовок года!
Николас Кейдж и Джон Траволта помогают стоматологам возвращать пациентам первозданную красоту при помощи афиши фильма «Без лица». Тонко!
Каково будет удивление российской пенсионерки, если вместо Коли Кузнецова с объявления удалять вирусы к ней придет голливудский актер Зак Эфрон.
Том Круз — амбассадор саранской стоматологии. Такие зубы актеру сделали, до сих пор носит. Миссия выполнима!
ИСТОЧНИК KP.RU