2020-06-13T18:41:05+03:00
Звезды

Русский нелегальный креатив: Конор МакГрегор подберет букет, Харрисон Форд починит розетку

Иногда зарубежным звездам лучше и не знать, что они рекламируют в России
Константин ГЛЫБА
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Этот баннер создали мастера хайпа. Топ-боец ММА Конор МакГрегор даже после эпичного поражения Хабибу Нурмагомедову остается одним из самых обсуждаемых в мире персонажей. Кто, как не он, подберет лучший букет для дамы.Этот баннер создали мастера хайпа. Топ-боец ММА Конор МакГрегор даже после эпичного поражения Хабибу Нурмагомедову остается одним из самых обсуждаемых в мире персонажей. Кто, как не он, подберет лучший букет для дамы.
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Константин Хабенский или Сергей Гармаш, предлагающие пенсионерам вложить накопления на счет определенного банка, это убедительно. Но Бритни Спирс, Конор МакГрегор или Вин Дизель, рекламирующие русскую шаурму, парикмахерскую или салон связи — круче втройне. Во-первых, с ходу шокирует. Во-вторых, им не надо платить: влепил на баннер и готово. Хорошо, что мы живем в России, иначе знаменитости, живущие за океаном, затаскали бы мастером нелегального креатива по судам.

Любимая актриса Квентина Тарантино как влитая легла на рекламу кофточек. Уме Турман все к лицу!

Пока Илон Маск хвастается запуском Crew Dragon, его голливудский конкурент Тони Старк в Новокузнецке раздает королевскую шаурму.

Одно дело, если делать проводку или чинить розетку придет пьяный Василий Петрович, и совсем другое, если вот такой привлекательный Сергей Анатольевич — Индиана Джонс в поисках утраченного заземления, так сказать.

Спасательница Малибу Памела Андерсон у многих до сих пор ассоциируется с клубничкой. Так почему же актрисе не доверить рекламу сладкого?

Брутальный Вин Дизель изменился до неузнаваемости на рекламе странного шампуня. Возьмут ли актера теперь в продолжение «Форсажа»? Или с такой шевелюрой придется играть романтических героев- любовников.

Креатив от декораторов с высшим филологическим или журналистским образованием. Заголовок года!

Николас Кейдж и Джон Траволта помогают стоматологам возвращать пациентам первозданную красоту при помощи афиши фильма «Без лица». Тонко!

Каково будет удивление российской пенсионерки, если вместо Коли Кузнецова с объявления удалять вирусы к ней придет голливудский актер Зак Эфрон.

Том Круз — амбассадор саранской стоматологии. Такие зубы актеру сделали, до сих пор носит. Миссия выполнима!

ИСТОЧНИК KP.RU

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