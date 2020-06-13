2020-06-13T18:40:00+03:00
Спорт

Хабиб сразится за чемпионский пояс на «бойцовском острове»

Бой Нурмагомедов - Гэтжи намечен на 19 сентября
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Бой Нурмагомедов - Гэтжи намечен на 19 сентябряБой Нурмагомедов - Гэтжи намечен на 19 сентябряФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Смешанные единоборство первыми вышли из всемирного карантина и продолжают развиваться свою активность. Пока турниры проходят без зрителей, но тем ни менее собирают приличные суммы за счет платных телетрансляций. И вот неутомимый президент UFC Дана Уайт подкинул новость, что бой между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится на «бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Вскоре после того, как мы заключили пятилетний контракт на проведение турниров с Арабскими Эмиратами, весь мир пошёл к чёрту. Но они оказали нам большую поддержку, и мы в долгу перед ними - мы должны им бои. Турниры, которые будут проходить на „Бойцовском острове“, никак не связаны с этой пятилетней сделкой. Станет ли бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи возвращением в Абу-Даби? Да!», — цитирует Уайта MMAFIghting.

Любопытно, что инсайдеры еще раньше называли дату этого поединка - 19 сентября, которую глава UFC опровергать не стал.

А в это время Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Инстаграм фрагменты своих лучших боев, в том числе и против Конора Макгрегора.

«Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», - подписал видео Хабиб, который явно решил позлить Конора, уже в третий раз объявившего о завершении карьеры.

«Я устал ждать следующего боя!», - пояснил Макгрегор свое решение.

Дана Уайт после этого заявление сначала вскипел и призвал «пассажира», которому с ними не по пути, сойти с поезда. Но потом остыл и дал Конору шанс дать задний ход.

«Конор никогда не отказывался от боя в последнюю минуту. Я разговаривал с Конором о возможной замене (Хабиба), но Конор подумал и сказал, что он не боец для замены. Никто не будет смотреть на него как на бойца, который сидит на скамейке запасных и сообщил, что не собирается участвовать в таком поединке. Но мы никогда не просили Конора принять этот бой», — сказал вчера Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов во время пандемии не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона. Россиянина в результате заменил Джастин Гэтжи, который и победил Фергюсона. Теперь именно американец должен сражаться с Хабибом за чемпионский пояс в легком весе, а до Макгрегора очередь так и не дошла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Валенсия - Леванте 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Валенсия - Леванте 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24
Трамп пообещал, что США закончит "эру бесконечных войн"
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США
Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавируса
Елизавета II отметила день рождения военным парадом и салютом
В Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожара
Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова
Украина отменила временный запрет на въезд в страну для иностранцев
Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца
Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше "недоразумением"
В Китае четыре человека погибли при взрыве бензовоза
В России на фоне коронавируса сократилось число разводов
В ВОЗ заявили, что коронавирус не передается от матери к ребенку при грудном вскармливании
В Южной Африке 12 лет ждали дождей, но неожиданно выпал снег
В России число тестирования на коронавиурс выросло в 139 раз с 17 марта
Институт Гамалеи начнет выпуск вакцины от коронавируса в сентябре
Когда Россия прошла пик по коронавирусу: точную дату назвала Голикова
Индия вышла на четвертое место по числу зараженных коронавирусом
Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий без справок
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами до пандемии коронавируса
В России умерли 114 пациентов с коронавирусом за сутки
"Болеть не круто": Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Франция отменяет ограничения на поездки для европейцев с 15 июня