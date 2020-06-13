Хабиб сразится за чемпионский пояс на «бойцовском острове»

Смешанные единоборство первыми вышли из всемирного карантина и продолжают развиваться свою активность. Пока турниры проходят без зрителей, но тем ни менее собирают приличные суммы за счет платных телетрансляций. И вот неутомимый президент UFC Дана Уайт подкинул новость, что бой между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится на «бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Вскоре после того, как мы заключили пятилетний контракт на проведение турниров с Арабскими Эмиратами, весь мир пошёл к чёрту. Но они оказали нам большую поддержку, и мы в долгу перед ними - мы должны им бои. Турниры, которые будут проходить на „Бойцовском острове“, никак не связаны с этой пятилетней сделкой. Станет ли бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи возвращением в Абу-Даби? Да!», — цитирует Уайта MMAFIghting.

Любопытно, что инсайдеры еще раньше называли дату этого поединка - 19 сентября, которую глава UFC опровергать не стал.

А в это время Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Инстаграм фрагменты своих лучших боев, в том числе и против Конора Макгрегора.

«Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», - подписал видео Хабиб, который явно решил позлить Конора, уже в третий раз объявившего о завершении карьеры.

«Я устал ждать следующего боя!», - пояснил Макгрегор свое решение.

Дана Уайт после этого заявление сначала вскипел и призвал «пассажира», которому с ними не по пути, сойти с поезда. Но потом остыл и дал Конору шанс дать задний ход.

«Конор никогда не отказывался от боя в последнюю минуту. Я разговаривал с Конором о возможной замене (Хабиба), но Конор подумал и сказал, что он не боец для замены. Никто не будет смотреть на него как на бойца, который сидит на скамейке запасных и сообщил, что не собирается участвовать в таком поединке. Но мы никогда не просили Конора принять этот бой», — сказал вчера Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов во время пандемии не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона. Россиянина в результате заменил Джастин Гэтжи, который и победил Фергюсона. Теперь именно американец должен сражаться с Хабибом за чемпионский пояс в легком весе, а до Макгрегора очередь так и не дошла.